أمريكا تعلن إيقاف 800 عملية إعدام كانت مقررة أمس في إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إنه تم إيقاف 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران، مشددة على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام واشنطن تجاه طهران.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية: "الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة تفيد بأن عمليات القتل والإعدامات ستتوقف. وعرف الرئيس اليوم أن 800 عملية إعدام كانت مقررة وكان من المفترض تنفيذها أمس قد تم تعليقها".

ترامب يتابع الأوضاع في إيران

وتابعت: "يتابع الرئيس وفريقه الوضع عن كثب، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة، الرئيس ترامب وحده يعرف ما الذي سيفعله في إيران ومعه فريق صغير جدا من المستشارين".

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن "هناك الكثير من التكهنات الإعلامية المبنية على مصادر مجهولة تدّعي معرفة ما يفكر فيه الرئيس".

وقالت ليفيت ردا على سؤال حول ما تم تداوله بأن التلفزيون الإيراني الرسمي نشر صورة تُظهر محاولة اغتيال ترامب التي وقعت في باتلر بولاية بنسلفانيا، مرفقة برسالة تقول "هذه المرة لن يفشل الأمر": "لم أطلع على ذلك.. سنلقي نظرة على الأمر، وسأترك للرئيس وفريقه للأمن القومي فحص هذا المقطع للتأكد من صحته. لم أرى المقطع لذلك لا أستطيع التعليق عليه".

