ترامب يعلن عودته إلى البيت الأبيض لبحث الأوضاع "السيئة للغاية" في إيران

أعلن الرئس الأمريكي دونالد ترامب عودته إلى البيت الأبيض لبحث الأوضاع "السيئة للغاية" في إيران.

كما هدد ترامب، النظام الإيراني بإجراءات صارمة حال الإقدام على إعدام متظاهرين.

قال إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة جدا إذا بدأت الحكومة الإيرانية إعدام متظاهرين، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في ديربورن بولاية ميشيجان بثت يوم الثلاثاء: "لم أسمع عن الإعدام شنقا.. إذا شنقوهم فسترون بعض الأمور.. سنتخذ إجراءات قوية جدًّا إذا أقدموا على مثل هذا الأمر".

وفي التفاصيل، هدد الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات قوية للغاية إذا بدأت السلطات الإيرانية في شنق المتظاهرين المناهضين للحكومة هذا الأسبوع.

وقال ترامب إنه على علم بمقتل عدد كبير من الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.

وخلال المقابلة، أكد ترامب مجددًا أن "هناك كثيرًا من المساعدات في الطريق" للمواطنين الإيرانيين، قائلًا إنها تقدم "بأشكال مختلفة"، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية.

وعندما سُئل الرئيس عن هدفه النهائي في إيران، قال: "الهدف النهائي هو الفوز.. أنا أحب الفوز".

وعندما سُئل عن معنى "الفوز"، استعرض قائمة من العمليات العسكرية التي قام بها خلال ولايتيه الأولى والثانية، اعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، والغارة السورية عام 2019 التي أسفرت عن مقتل مؤسس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واغتيال قاسم سليماني عام 2020، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتابع قائلًا: "لا نريد أن نرى ما يحدث في إيران يتكرر.. وكما تعلمون إذا أرادوا تنظيم احتجاجات فهذا أمر، أما عندما يبدأون بقتل الآلاف فهذا أمر آخر، والآن تخبرونني عن الإعدام شنقًا.. سنرى كيف ستكون عواقب ذلك عليهم.. لن تكون العواقب حميدة بالتأكيد".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، حذر ترامب المسؤولين الإيرانيين من أنهم "سيدفعون ثمنًا باهظًا" لأي عنف، ووعد المواطنين الإيرانيين بأن "المساعدة قادمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيلغي جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى تتوقف عمليات القتل.

وتفيد مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص، وربما يصل العدد إلى 20 ألفا، يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، حيث تُظهِر مقاطع فيديو أكياس جثث مصطفة في مشرحة بطهران.

