التحقيق في اتهامات متبادلة حول مراجعة حسابات مدرسة دار التربية بالدقي

تواصل جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة المحررة بـ قسم شرطة الدقي، على خلفية خلاف إداري ومالي داخل مدرسة دار التربية الكائنة بشارع أمين الرافعي، بشأن أحقية مراجعة الحسابات المالية للمؤسسة التعليمية، بعد أن تقدم طرفا النزاع ببلاغات رسمية تبادلا فيها الاتهامات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم محامٍ بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية، المملوكة للدكتورة نوال الدجوي، بلاغًا أفاد فيه بحضور شخص إلى مقر المدرسة ادعى صفته محاسبًا قانونيًا، وطلب الاطلاع على المستندات والسجلات المالية، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة.

وأظهرت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المحاسب المذكور تابع لشركة محاسبة قانونية، ومكلف رسميًا بمراجعة حسابات المدرسة استنادًا إلى تفويض صادر من الممثل القانوني للمؤسسة.

وتباشر الأجهزة الأمنية، تحت إشراف العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغات المتبادلة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

من جانبها، تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بفحص المستندات المقدمة من الطرفين، ومراجعة التفويضات والعقود القانونية الخاصة بمراجعة الحسابات، وسؤال المحاسبين القانونيين ومحامي الطرفين للوقوف على حقيقة الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية.

كما تدرس التحقيقات مدى وجود شبهة تعسف أو تعطيل لعمل المحاسب القانوني من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

