أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

الجريدة الرسمية