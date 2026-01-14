الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار متوسطة على هذه المناطق

حالة الطقس، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة  إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

طقس شتوي بامتياز في شمال البلاد.. رعد وبرق وسقوط حبات البرد.. رياح وأتربة ورمال.. أمواج البحر المتوسط ترتفع لـ 5.5 متر.. وكاترين تسجل صفر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الخميس ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

الجريدة الرسمية