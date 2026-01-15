الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يرتدي زيه البديل أمام المصري في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه الاحتياطي المكون من "القميص الكحلي والشورت الكحلي" خلال مباراة المصري المقرر لها اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ارتداء الزمالك للزي البديل في لقاء اليوم، نظرًا لأن المصري هو صاحب الملعب وسيخوض اللقاء بقميصه الأساسي باللون الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يواجه نظيره المصري في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الزمالك والمصري في ختام مشوار الفريقين بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر على الهواء مباشرة.

 

الزمالك
الزمالك

حكام مباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري، تحكيميا إلى محمود ناصف كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد عبد المنعم وكيرلس نزيه مساعدين أول وثان، محمد عبد العواض حكما رابعا، أما تقنية الفيديو يتولها محمد عبد العزيز، ويساعده أحمد لطفي.

موقف الزمالك والمصري بمجموعات كأس عاصمة مصر 

يحتل الزمالك المركز قبل الأخير من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

يختتم نادي الزمالك اليوم الخميس 15 يناير مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية. 

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير. 

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري اخبار الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام طلائع الجيش بعد مرور 30 دقيقة

15 دقيقة سلبية بين الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يواجه المصري الليلة في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر

روما يودع كأس إيطاليا بعد خسارة ثقيلة من تورينو 3-2

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

تدريبات بدنية وخططية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

الزمالك يكتفي بتدريبات استشفائية للاعبيه الأساسيين في لقاء زد
ads

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من محافظة البحيرة بعد تصدع عقارين خلف مستشفى الصدر بدمنهور

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

15 دقيقة سلبية بين الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف جراديشار في الشوط الأول

النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات بالقاهرة لصالح ورشة الخط السادس لمترو الأنفاق

المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

القائمة الكاملة لأطعمة تخسيس مرضى مقاومة الإنسولين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

منها انقطاع الوحي عن النبي، أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية