محافظ دمياط يبحت مع مدير فرع التأمين الصحي تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بمكتبه، الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، حيث قدّم لها التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها.

محافظ دمياط يستقبل مدير فرع التأمين الصحي الجديد

تأكيد على أولوية الملف الصحي

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على أهمية دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في مختلف المناطق. وأشار إلى تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم جميع ممثلي القطاع الصحي، بهدف تنسيق الجهود وتخطي التحديات التي قد تعيق تقديم خدمة صحية متميزة.

حلول مشتركة لمشكلات التأمين الصحي

كما أكد الدكتور الشهابي ضرورة رصد كافة المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الصحي والعمل المشترك على حلها، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير حلول عملية تسهم في تيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللائقة.

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