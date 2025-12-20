"التأمين الصحي" ينفذ كشفا طبيا شاملا بدار الرعاية في كفر البطيخ بدمياط

18 حجم الخط

نفذ فريق من هيئة التأمين الصحي زيارة ميدانية إلى دار الرعاية بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وذلك لتوقيع الكشف الطبي الشامل على نزلاء الدار والعاملين بها، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأبناء مؤسسات الرعاية.

وتأتي الزيارة بقيادة الدكتورة رشا مصلح، وبمشاركة فريق طبي متكامل من هيئة التأمين الصحي، حيث تم تنفيذ خطة عمل واضحة تهدف إلى الاطمئنان على الحالة الصحية العامة داخل الدار، والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية تستدعي التدخل الطبي.

التأمين الصحي ينفذ كشفا طبيا شاملا بدار الرعاية بكفر البطيخ



كشف طبي شامل وصرف علاج للحالات الطارئة



وخلال الزيارة، أجرى الفريق الطبي توقيع الكشف الطبي الشامل على أبناء الدار والعاملين، مع صرف العلاج اللازم للحالات التي تعاني من أمراض طارئة، وذلك ضمن منظومة الرعاية الصحية التي تسعى إلى توفير خدمة علاجية متكاملة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



فحوصات وتحاليل للاكتشاف المبكر للأمراض



كما شملت أعمال الزيارة إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، من بينها تحاليل فيروس سي والأنيميا، بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء والعاملين.



خطة مستمرة للمتابعة والمرور الدوري

وتؤكد الدكتورة رشا مصلح أن هيئة التأمين الصحي مستمرة في تنفيذ خطة المرور الدوري على دور الرعاية على مستوى محافظة دمياط، لضمان توفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة للأبناء، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل منتظم، تنفيذا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.



اهتمام حكومي بالفئات الأولى بالرعاية

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات صحية متكاملة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بمحافظة دمياط.

