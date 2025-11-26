تيك توك تُطلق مساحة جديدة لإدارة الوقت والرفاهية لدعم العادات الرقمية

18 حجم الخط

كشفت تيك توك عن إطلاق مساحة جديدة مخصّصة لإدارة "الوقت والرفاهية"، تهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع على الاسترخاء واستعادة طاقتهم وتبنّي عادات رقمية أكثر مسؤولية.

إعدادات حسابات المراهقين

وتوفّر منصة "تيك توك" لحسابات المراهقين أكثر من 50 إعدادًا مسبقًاً للسلامة والخصوصية والأمان مفعّلًا تلقائيًا، ليتمكنوا من التعبير عن إبداعهم والتواصل مع أصدقائهم والتعلّم على المنصة بأمان.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت تيك توك قد قدمت خاصية التأمل للمراهقين، والتي يتم تفعيلها افتراضيًا في الليل لدعم روتين نوم صحي وأكثر هدوءا.



تقدّم مساحة "الوقت والرفاهية" تجربة أكثر شمولًا وسلاسة، حيث تضم مجموعة جديدة من المزايا ومهام للرفاهية الرقمية، تساعد الأفراد على تحديد خططهم وتنظيم يومهم.

تأتي هذه التحديثات استنادًا لأبحاث علمية حديثة أظهرت أن مستخدمي تيك توك أكثر اهتمامًا بالتأمل والسلوكيات الواعية مقارنة بغيرهم، وهو ما يعكس التزام المنصّة المتواصل بدعم الصحة النفسية وتعزيز رفاهية مجتمعها.



ومن أبرز الخصائص الجديدة في مساحة "الوقت والرفاهية" خاصية مفكرة التوكيدات الايجابية (Affirmational Journal)، التي تتيح لمجتمع تيك توك تحديد خططهم اليومية، واختيار ما يناسبهم من أكثر من 120 بطاقة تأكيدات قابلة للتخصيص، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها مع الآخرين.

كما تقدم خاصية الأصوات اللطيفة (Soothing Sound Generator) مجموعة من الأصوات الهادئة مثل صوت المطر، وأمواج البحر، والضوضاء البيضاء، لمساعدة الأفراد على الاسترخاء واستعادة الهدوء. وتضمّ أيضًا تمارين التنفّس المصمّمة خصيصًا لتعزيز ممارسات التنفّس الصحي، وهي تقنيات موصى بها على نطاق واسع لدعم الصحة النفسية والجسدية.



ولتقديم إرشادات عملية حول التحديثات الجديدة، تعاونت تيك توك مع أبرز صُنّاع المحتوى على المنصة لإنتاج فيديوهات تتضمن نصائح وإرشادات عملية للاستفادة من أدوات المنصة بصورة عملية، بما في ذلك تحديد مُدة الاستخدام اليومي، وتخصيص موجز "لك"-"For You"وتحقيق أفضل استفادة من خاصية "الاقتران العائلي".



وبالتزامن مع إطلاق مساحة "الوقت والرفاهية" الجديدة، قدّمت تيك توك أربع مهام جديدة للرفاهية الرقمية ضمن ميزة "مهامك". وتم تصميم هذه المهام القصيرة والتفاعلية لتشجيع مجتمع تيك توك على تبنّي عادات رقمية أكثر توازنًا واستدامة. وعند إكمال هذه المهام، يحصلون على شارات رقمية ضمن صفحة "المهام المكتملة"، مما يساعدهم على الاستمرار في تطوير سلوكيات إيجابية وصحية أثناء استخدام التطبيق.

وتشمل هذه المهام، مهمة "ساعات النوم" (Sleep Hours Mission)، والتي تحفز أفراد تيك توك على وقف استخدام التطبيق خلال ساعات الليل، ويمكنهم أيضًا ممارسة التأمل أثناء ساعات النوم لجمع شاراتهم.

تستمر هذه المهمة لمدة ثمانية أسابيع، حيث يمكن للمشاركين تنمية "شجرة الرفاهية" الخاصة بهم مع إكمال المهمة كل أسبوع. وقد استُلهمت هذه الفكرة من آراء مجلس الشباب لدى تيك توك خلال القمة الأخيرة في لندن.



أما مُهمة "وقت الشاشة اليومي" تساعد الأفراد على تحديد أوقات معينة لاستخدام المنصة والالتزام بها لكسب شارة الوقت اليومي. فيما تهدف مهمة "وقت الشاشة الأسبوعية" إلى تشجيع مجتمع تيك توك على مراجعة تقاريرهم الأسبوعية عن مدة الاستخدام، لمساعدتهم على الانتباه بشكل أكبر إلى الوقت الذي يقضونه.

كما تم تصميم مُهمة "سفير الرفاهية" لمكافأة المستخدمين الذين يدعون الآخرين لاكتشاف مهام إدارة الوقت والرفاهية الرقمية والمشاركة فيها.



في تصميم تلك الميزات، استندت تيك توك إلى أبحاث أكاديمية أظهرت أن الطرق الصارمة لبناء العادات قد تكون عقابية وغير فعّالة.

كما أعطت المنصة اهتمامًا لآراء المراهقين، بما في ذلك مجلس الشباب لدينا، وإلى الأبحاث التي أظهرت أن ثلثي المراهقين يرون أن الأدوات المساعدة على إدارة الوقت على الوسائط الرقمية مفيدة. ونرى بالفعل نتائج مشجعة من التجارب الأولية: فعدد أكبر من الأشخاص يعودون إلى مساحة "الوقت والرفاهية" الجديدة مقارنة بقائمة إعدادات وقت الشاشة السابقة، ويثبت خاصية مفكرة التوكيدات الايجابية أنه الإضافة الجديدة الأكثر شعبية حتى الآن.

إدارة الوقت والرفاهية



تعكس مساحة "إدارة الوقت والرفاهية" الجديدة التزام تيك توك بتقديم تجارب رقمية إيجابية وواعية تساعد الأفراد على تحقيق التوازن بين حياتهم الرقمية والواقعية.

فتوفر هذه المساحة أدوات للاسترخاء ومهامًا للرفاهية وإرشادات من الخبراء، بهدف مساعدة أفراد المجتمع على استعادة الطاقة، وتنمية عادات رقمية صحية، والاستفادة من التكنولوجيا بطريقة مدروسة وواعية.

