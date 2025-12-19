بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا

18 حجم الخط

وقعت منصة "تيك توك" اتفاقية لبيع أصولها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أمريكيون، منهية بذلك أزمة أمنية وطنية استمرت لسنوات.

ووفق موقع أكسيوس يمتلك كل من أوراكل وسيلفر ليك وشركة إم جي إكس، ومقرها أبو ظبي، 45% من الكيان الجديد، في حين تحتفظ شركات تابعة لمستثمري "بايت دانس" بحوالي ثلث الحصص، وتحتفظ الشركة الأم بأقل من 20%.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد وقع في سبتمبر الماضي أمرًا تنفيذيًا يوافق بموجبه على الصفقة، ما سمح لتطبيق "تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة بعد أشهر من الجدل السياسي والاقتصادي.

