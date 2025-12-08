تيك توك: حذف أكثر من 18.9 مليون فيديو مخالف خلال الربع الثاني من 2025

18 حجم الخط

كشفت تيك توك عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، حيث قامت المنصة بإزالة 18,998,721 فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب.

محتوى البث المباشر

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، واصلت "تيك توك" تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، محققة زيادة بنسبة 93% مقارنة بالربع السابق الذي وصلت خلاله عدد فيديوهات البث المباشر الموقوفة إلى 19 مليون جلسة بث مباشر في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير على دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة.

وفي الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.

ففى مصر أزالت منصة تيك توك 2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة؛ مما يعكس استجابة قوية.

بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت “تيك توك” أيضًا 524,168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,189,411 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.

في المملكة العربية السعودية، أزالت “تيك توك” 4,911,695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع.

وقد سجّلت المملكة معدل إزالة استباقية بلغ 99.3%، مما يضمن كشف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل أن يحتاج المستخدمون للإبلاغ عنه.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 89.3% من المقاطع المخالِفة خلال 24 ساعة، مما يعكس جهود المنصة المستمرة للاستجابة بسرعة للحفاظ على سلامة مجتمع “تيك توك”.

وفي الإمارات، تمت إزالة 1,050,943 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9%، بينما تمت إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها.

علاوة على ذلك، حظرت "تيك توك" 105,985 مضيف بث مباشر وأوقفت 192,482 بثًا مباشرًا كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على نزاهة المنصة.

أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 721,029 فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.2% من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، مما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 70,195 مضيف بث مباشر، وأوقفت 134,652 بثًا مباشرًا تماشيًا مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.

وسجل العراق إزالة 8,316,646 فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 92.3% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة.

وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 589,637 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,391,264 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.

وأزالت تيك توك 1,064,802 فيديو في لبنان في خلال الربع الثاني من عام2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4%.

وتمت إزالة 97.5% من المحتوى المخالف خلال الـ 24 ساعة الأولى وهي النسبة الأعلى في المنطقة، مما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.

كما حظرت المنصة 41,439 مضيف بث مباشر، وأوقفت 91,459 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.

وفي الربع الثاني من 2025، اتخذت تيك توك إجراءات شملت التحذيرات وإلغاء تحقيق الربح، على 2,321,813 جلسة بث مباشر، و1,040,356 من مبدعي البث المباشر LIVE على مستوى العالم لمخالفتهم هذه الإرشادات.

إعادة نشر المحتوى

من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ 189,037 فيديو، تليه السعودية بـ 157,249، مصر بـ 136,171، ثم المغرب بـ 39,503، والإمارات بـ 39,116، ولبنان بـ 22,488، ما يبرز التزام المنصة بمنح صناع المحتوى الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة.

