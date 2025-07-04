فوائد الثوم، يعزز نمو الشعر ويحارب القشرة والالتهابات الفطرية

يشتهر الثوم بخصائصه العلاجية المتعددة في عالم الطب التقليدي، كما أنه يحمل في طياته أسرارًا مذهلة لشعر صحي وقوي، فمن تعزيز النمو إلى محاربة التساقط وعلاج القشرة، يقدم الثوم حلولًا طبيعية وفعالة لمشاكل الشعر المختلفة، مما يجعله إضافة لا غنى عنها لروتين العناية بالشعر.

فوائد الثوم للشعر

يحتوي الثوم على مجموعة غنية من المركبات الكبريتية، الفيتامينات (خاصة فيتامين C وB6)، والمعادن مثل السيلينيوم والمنغنيز، والتي تعمل معًا لتقديم فوائد جمة للشعر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي:

تعزيز نمو الشعر: تحفز المركبات الكبريتية الموجودة في الثوم الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى بصيلات الشعر. هذا التغذية المحسنة تساعد على تقوية البصيلات وتحفيز نمو شعر جديد وصحي. كما أن السيلينيوم يعزز نمو الشعر ويمنع تكسره.

مكافحة تساقط الشعر: تعمل مضادات الأكسدة القوية في الثوم على حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي عامل رئيسي في تساقط الشعر. كما تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في الحفاظ على فروة رأس صحية، مما يقلل من تساقط الشعر الناتج عن الالتهابات.

علاج القشرة والالتهابات الفطرية: يتمتع الثوم بخصائص قوية مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يجعله علاجًا فعالًا لمشاكل فروة الرأس مثل القشرة والالتهابات الفطرية. فهو يساعد على تنظيف فروة الرأس وتقليل الحكة والتهيج.

تقوية الشعر وتغذيته: يعمل الثوم على تقوية بصيلات الشعر من الجذور، مما يقلل من التكسر والتقصف. كما يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تغذي الشعر وتمنحه لمعانًا وصحة.

تحسين ملمس الشعر: يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم للثوم في تحسين ملمس الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا، بفضل قدرته على تغذية الشعر من الداخل.

وصفات طبيعية منزلية من الثوم لشعر صحي

للاستفادة القصوى من فوائد الثوم، يمكن تحضير العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة في المنزل:

1. ماسك الثوم وزيت الزيتون لتعزيز النمو

المكونات: 5-6 فصوص ثوم مهروسة، 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز.

طريقة التحضير:

امزجي الثوم المهروس مع زيت الزيتون في وعاء.

سخّني المزيج قليلًا على نار هادئة (تجنبي الغليان) لبضع دقائق، ثم اتركيه ليبرد.

صفي الزيت لإزالة قطع الثوم (اختياري، لكنه يسهل التطبيق).

دلكي المزيج على فروة رأسك بلطف، ثم وزعيه على طول الشعر.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

الاستخدام: مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

2. عصير الثوم والعسل لمكافحة التساقط

المكونات: 4-5 فصوص ثوم مهروسة، 1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

طريقة التحضير:

استخرجي عصير الثوم عن طريق عصره أو طحنه ثم تصفيته.

امزجي عصير الثوم مع العسل جيدًا.

ضعي المزيج على فروة رأسك مع التدليك بلطف.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا.

الاستخدام: مرة واحدة في الأسبوع.

3. الثوم والزنجبيل لمكافحة القشرة

المكونات: 3 فصوص ثوم، قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (حجم الإبهام)، 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (اختياري).

طريقة التحضير:

اطحني الثوم والزنجبيل للحصول على عجينة ناعمة.

إذا كنت تستخدمين زيت جوز الهند، سخّنيه قليلًا ثم أضيفي إليه خليط الثوم والزنجبيل.

دلكي المزيج على فروة الرأس فقط.

اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك جيدًا.

الاستخدام: مرة كل أسبوعين.

4. قناع الثوم والزبادي للشعر الجاف والتالف

المكونات: 3 فصوص ثوم مهروسة، 3 ملاعق كبيرة زبادي طبيعي.

طريقة التحضير:

امزجي الثوم المهروس مع الزبادي حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على فروة الرأس والشعر بالكامل.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا.

الاستخدام: مرة واحدة في الأسبوع لتغذية الشعر وترطيبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.