حملة موسعة لإزالة وصلات المياه غير الشرعية

ش ن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملة أمنية ميدانية مكبرة لمكافحة ظاهرة «وصلات المياه الخلسة ـ غير الشرعية»، مؤكدًا أن هذه المخالفات تستنزف موارد الدولة وتشكل خطرًا على المرافق الحيوية.



جاءت الحملة، على السناتر التجارية والوحدات السكنية بمنطقة دار مصر، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على المرافق العامة، وبتنسيق كامل بين مسؤولين الجهاز وإدارة أمن الجهاز وشرطة التعمير والمرافق، وتم غلق المياه على أصحاب الوصلات الخلسة في سنتر 1، 3.



وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، أن هذه المخالفات لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم فحسب، بل تهدد الشبكات الرئيسية وتضر بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.

وشدد «عبد الحليم» على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة في جميع أنحاء المدينة، مؤكدًا عدم التهاون مطلقًا مع مرتكبي هذه المخالفات.



يُذكر أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة (تصل إلى 200 ألف جنيه) لردع المخالفين وحماية المال العام بكل صوره وأشكاله.



ناشد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، السكان بضرورة تجنب اللجوء للوصلات الخلسة والتعاون والإبلاغ عن أي وصلات غير شرعية، والالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع لترسيخ قيم المواطنة الصالحة والاستخدام الرشيد للمياه.

واستقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أمس، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة دمياط.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أيمن الشهابي، مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكدًا على توفير كامل الدعم لمحافظة دمياط، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة.

كما أكد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للانتهاء من الأعمال التى تنفذها الوزارة بمحافظة دمياط ، حيث تم التشديد على الالتزام بتلك الخطط لدخول المحطات الخدمة وتحقيق أهداف المبادرة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة للمواطنين.

وناقش المهندس شريف الشربينى مع الدكتور أيمن الشهابي الفرص الاستثمارية بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة العديد من المقومات الواعدة.

من جانبه، قدَّم محافظ دمياط، الشكر لوزير الإسكان، على حفاوة الاستقبال، وأشاد بدعم وزارة الإسكان للمحافظة والاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الإسكان بكل ما يخص محافظة دمياط، من مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

