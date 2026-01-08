الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع "سكني جديد"

اجتماع شريف الشربينى
اجتماع شريف الشربينى وزير الاسكان
18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة واستعراض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسط، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للتوسع في تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بالمشروع، من بينها الرؤية العامة والتصميمات والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، بما يواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة، ويراعي معايير الجودة والاستدامة.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع الجديد للإسكان المتوسط يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة.

واستعرض الاجتماع، النموذج المعماري المقترح للعمارات السكنية بالمشروع، ومساحات الوحدات المقترحة بتصميمات عصرية.

كما تناول الاجتماع والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، والتي ستشمل مدن: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، ومدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان العاشر من رمضان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية