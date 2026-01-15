ناجي الشهابي: البرلمان الجديد أمام اختبار تاريخي بين الانحياز للناس وفقدان الثقة

18 حجم الخط

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن البرلمان الجديد يبدأ مهامه في وقت بالغ الحساسية، حيث تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الضغوط الاجتماعية.

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن هذه الظروف تتطلب من المجلس أن يتجاوز دوره التقليدي في التشريع الشكلي ليشمل حماية الاستقرار المجتمعي والدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

مواجهة الغلاء وتآكل الدخول واتساع الفجوة الاجتماعية أخطر التحديات

وشدد الشهابي أن أخطر التحديات تتمثل في مواجهة الغلاء وتآكل الدخول واتساع الفجوة الاجتماعية، مشددًا أن البرلمان مطالب بممارسة دوره الرقابي الكامل على السياسات الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بتمرير الموازنات أو القوانين دون مراجعة حقيقية لانعكاساتها على حياة الناس.



تشريعات بالغة الحساسية تمس السلم الاجتماعي على رأسها قوانين الإيجارات والحماية الاجتماعية

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة تشريعات بالغة الحساسية تمس السلم الاجتماعي، وعلى رأسها قوانين الإيجارات والحماية الاجتماعية وإدارة الأصول العامة، محذرًا من الانحياز للحلول السريعة أو منطق الأرقام المجردة على حساب حقوق المواطنين والاستقرار الأسري.



استعادة ثقة المواطن في البرلمان مرهونة بوضوح الانحياز للعدالة الاجتماعية

وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن استعادة ثقة المواطن في البرلمان مرهونة بوضوح الانحياز للعدالة الاجتماعية، وحماية الأصول العامة باعتبارها خطًا أحمر سياديًا، مؤكدًا أن البرلمان القوي هو الذي يدعم الدولة الوطنية ولا يهادن الخطأ، ويرى في كرامة المواطن أساس الاستقرار الحقيقي.

