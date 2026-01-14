الحزب الاشتراكى المصرى: استقلال الإرادة أهم تحد يواجه مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن التحديات التى تواجه البرلمان الجديد عديدة وكثيرة خاصة أن هذا البرلمان واجه انتقادات عديدة أدت الى تدخل الرئيس السيسي لتصحيح مسار الانتخابات فى العديد من الدوائر ورغم هذا القرار الدامغ إلا أن التجاوزات تكررت فى المرحلة الثانية من الانتخابات أو فى انتخابات الإعادة، والتى شهدت عملية شراء الأصوات والتحايل على نزاهة الانتخابات، بل وصل الأمر إلى شراء كرسى البرلمان وبعض من الذين اشتروا هذه الكراسى ذكروا أرقاما فلكية وهذا أمر مشين.

أهم تحد يواجه البرلمان هو إثبات أنه مستقل الإرادة

وأكد فى تصريح لفيتو أن البرلمان عليه أن يثبت أنه مستقل الارادة وأنه لا تفرض السلطة التنفيذية قرارها عليه مثل تمرير القروض المتضخمة والتى وصلت إلى 161 مليار دولار، وتسببت فى أزمة سياسية واقتصادية عنيفة فى المجتمع المصرى ويتنصل الجميع من النتائج الخطيرة المترتبة على هذا التفاقم غير الصحى والذى وافق عليه البرلمان ويدفع الثمن المواطن أضف إلى ذلك تحد آخر، وهو قوانيين الانتخابات الراهنة والتى أثبتت فشلها الذريع، مما أدى إلى وصول الحالة لوضع مذرٍ.

على البرلمان الجديد ألا يقتدى بالبرلمان السابق

وواصل حديثه قائلا: على البرلمان الجديد ألا يقتدي بالبرلمان السابق ولعل تقيم الدكتور علي الدين هلال بأنه ليس معقولا أن تمر 5 سنوات دون استجواب لوزير واحد فى الحكومة وهذه إدانة للبرلمان السابق، مشيرا إلى أن التحدى الرئيسى أن يستقل الجهاز التشريعى بإرادته، فالبرلمان القادم أمامه مهام عديدة ويجب أن يجرؤ على فتح ملفات الحريات ، وأن يكون لديه الشجاعة لما تضمنه دستور 2-14 من ضمانات ومحاسبة للحكومة فى عدم تنفيذ ميزانيات كافية للتعليم والصحة والبحث العلمى.

نحتاج إلى إرادة لأنه فى حالة عدم نجاح البرلمان فى مواجهتها ستكون النتائج سيئة

وتابع هذه التحديات كبيرة لكن لا يمكن أن نكون متشائمين فقط نحتاج إلى إرادة لأنه فى حالة عدم نجاح البرلمان فى مواجهتها ستكون النتائج سيئة، خاصة أن هناك مطالبات قانونية بإعادة الانتخابات من قبل أن يبدأ دورته.

