رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم..

يُشرفني أن أبعث إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج؛ تلك المناسبة الدينية العظيمة التي تجسد أسمى معاني الإيمان والصبر والعطاء."



وتابع المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة: “إني إذ أغتنم هذه المناسبة المباركة، لأدعو العلي القدير أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يكلل جهودكم المخلصة بمزيد من النجاح في قيادة مسيرة وطننا الغالي، وأن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم من كل سوء.. وكل عام وسيادتكم بخير”.

