بعد تراجع القوات الأمريكية، خبير بالناتو يكشف سر إلغاء ترامب ضربته العسكرية ضد إيران

الضربة الأمريكية ضد إيران، كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن سر وقف الهجوم الأمريكي المرتقب على إيران، الذي يتردد أنه حدث في اللحظات الأخيرة، وتراجع القوات الأمريكية، مع بقاء حالة التأهب الإقليمي.

سر إلغاء ترامب لضربته العسكرية ضد إيران

كما كشف الدكتور سيد غنيم تقريرا استخباراتيا يزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدخل في وقت متأخر الليلة الماضية لمنع هجوم على إيران، ومن ثم أُعيد فتح المجال الجوي الإيراني، كما تلقت القوات الأمريكية، التي انطلقت من قاعدة العديد الجوية في قطر تعليمات بالعودة إلى قواعدها بعد إلغاء المهمة.

ترامب يلغي قرار الهجوم على إيران، فيتو



وقال الدكتور سيد غنيم عن إلغاء ترامب لقرار ضرب إيران: "يتردد أن ترامب أوقف هجومًا أمريكيًا مُرتقبًا على إيران في اللحظات الأخيرة، مع تراجع القوات وبقاء حالة التأهب الإقليمية مرتفعة".

وأشار الدكتور سيد غنيم إلى تقرير "والا" الاستخباراتي العبري في هذا الأمر، فقال: "أفادت تقارير بإلغاء الضربة الأمريكية في اللحظات الأخيرة: حيث ذكر محلل عسكري يدعى أمير بوهبوت، من موقع والا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدخل في وقت متأخر من الليلة الماضية لمنع هجوم على إيران. وقد أُعيد فتح المجال الجوي الإيراني، وتلقت القوات التي انطلقت من قاعدة العديد الجوية في قطر تعليمات بالعودة إلى قواعدها بعد إلغاء المهمة، والبقاء على أهبة الاستعداد لتلقي المزيد من الأوامر".

وعن سر إلغاء ترامب هجومه على إيران، قال الدكتور سيد غنيم: "لم يتلق ترامب ضمانات بأن الضربة ستحقق هدفه المُعلن، فقد صرح لمستشاريه بأنه يُريد أن يُوجه أي إجراء ضربة قاضية للنظام الإيراني، لكن المستشارين لم يضمنوا انهيار النظام سريعًا بعد الضربة العسكرية الأمريكية، وفقًا لمسؤول أمريكي وشخصين مُطلعين على المناقشات".

مخاوف أمريكية من عواقب الضربة ضد إيران

وتابع الدكتور سيد غنيم: "أعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك جميع الموارد الإقليمية اللازمة للدفاع ضد ما يتوقعون أن يكون ردًا إيرانيًا عدائيًا. ووصف المسؤولون مسارات عمل بديلة وحذروا من خطر التصعيد: وقالوا إن خيارات أخرى، مثل هجوم إلكتروني أو ضربة تستهدف جهاز الأمن الداخلي الإيراني، الذي يستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين، هي الأكثر ترجيحًا. وأضافوا أن أي هجوم سيقع على بعد عدة أيام على الأقل، وقد يدفع إيران إلى رد فعل قوي".

هل تراجعت أمريكا عن ضرب إيران؟، فيتو



وأوضح الدكتور سيد غنيم أن "الاستخبارات الأمريكية تتوقع أن ترد إيران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وقال مسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخباراتية إن طهران سترد على الأرجح بمهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية، بما في ذلك منشآت في قطر. وقال مسؤول إن الوكالات الأمريكية تعتقد أيضًا أن إيران قد تضرب القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد في سوريا والعراق".

وأشار الدكتور غنيم إلى أن "مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن موقف البنتاجون قد تغير بعد تصريحات ترامب، بعد ظهر الأربعاء، حيث كان البنتاجون مستعدًا لإعادة القوات إلى قاعدة العديد، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي وصف تصريحات الرئيس بأنها "مخرج مؤقت". وأضاف مسؤول أمريكي آخر أن قاذفات القنابل بعيدة المدى في الولايات المتحدة كانت في حالة تأهب لشن ضربات ثانوية عند الحاجة، لكن يبدو أن هذا الإجراء قد توقف اعتبارًا من ظهر الأربعاء".

وقال إن "ترامب أُبلغ بأن طهران أوقفت قتل المتظاهرين وأن عمليات الإعدام لن تُنفذ: وتزامن ذلك مع إعادة إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاق دام قرابة خمس ساعات".

الولايات المتحدة تسعى لحشد دعم مجلس الأمن الدولي

وأضاف: "تسعى الولايات المتحدة إلى حشد دعم مجلس الأمن الدولي في ظل استمرار المشاورات الإقليمية، حيث "تدعو الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إيران"، حسبما أفادت قناة الجزيرة. وأجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقش الجانبان الوضع في المنطقة".

اتصالات نتنياهو ومارك روبيو، فيتو

وأشار الدكتور سيد غنيم إلى أن "إسرائيل تستعد لاحتمال تلقي إنذار مسبق قبل أي تحرك أمريكي، حيث أفادت القناة الحادية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل تتوقع تلقي إنذار مسبق قبل عدة ساعات من أي هجوم أمريكي على إيران".

وصدرت تحذيرات أمنية أمريكية وإقليمية، بالإضافة إلى اضطرابات في حركة الطيران: أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تنبيهًا أمنيًا نصحت فيه المواطنين الأمريكيين، "نظرًا للتوترات الإقليمية المستمرة"، بمراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لهم ولعائلاتهم. ألغت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلاتها إلى إيران، ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية الأفراد الأمريكيين في قطر بتوخي الحذر والحد من السفر إلى قاعدة العديد الجوية.

احتمالية صحة إلغاء ترامب لضربته ضد إيران

وعن مدى إحتمالية ما جاء في التقرير الاستخباراتي بشأن إلغاء ترامب الهجوم على إيران، قال الدكتور سيد غنيم: "احتمال صحة المعلومات بعدم تنفيذ أي ضربة أمريكية ضد إيران، واحتمال صحة المعلومات مع احتمال تنفيذ مزيج ضربة سيبرانية ونيرانية محدودة ضد قوات الأمن والباسيج الإيرانية".

احتمالية تراجع ترامب عن ضرب إيران، فيتو

أما عن صحة ما جاء في التقرير بشأن الضربة، فقال: "صحة التسريب بمعلومات مغلوطة في إطار خطة خداع، وعدم صحة المعلومات، مع ارتباك في الموقف".

وتساءل الدكتور سيد غنيم: "السؤال هنا، كيف سيكون موقف إسرائيل صاحبة المصلحة من هذه الضربة؟".

