مراحل الضربة العسكرية ضد إيران التي يبحث عنها ترامب، خبير يرصد التصورات الأمريكية

الضربة الأمريكية ضد إيران، ‏يرى الخبير العراقي المتخصص في شؤون الأمن القومي والدراسات الإيرانية، د. فراس إلياس، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تبحث عن نموذج ضربة خاصة بـ إيران، يختلف عن ما جرى بشكل سابق فى الشرق الأوسط.

تصورات أمريكية للضربة المحتمل توجيهها ضد إيران

وأرجع ذلك، إلى أن الوضع في إيران معقد داخليًا وخارجيًا، ولأن الجمهورية الإسلامية مختلفة عن غيرها، كونها تمتلك قوة الإيذاء والمواجهة، وبالتالي لابد من أن يكون التعامل معها بطريقة لا تجعل ترامب يواجه هزيمة على المستوى السياسي فيما لو فشلت الضربة عن ردع النظام، أو جاءت بنتائج عكسية.

‏وتابع فراس إلياس، فى منشور مطول لشرح أبعاد الضربة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم، موضحا، أن هذا الحديث قد يفرض نفسه فيما لو اتجهت الأمور فعلًا نحو الحرب، خصوصًا وأن هناك جهودا إقليمية تهدف لنزع فتيل الحرب تجري حاليًا، بنفس الوقت هناك تحركات عسكرية أجرتها القوات الأمريكية منذ الصباح في المنطقة، واضعا النقاط التالية للخيارات المتاحة من وجهة النظر الأمريكية.

9 نقاط توضح مسارات الضربة الأمريكية ضد إيران

‏ ١. تدرك ادارة ترامب بأنه لا توجد واقعيًا قابلية لحرب مباشرة وطويلة مع إيران، فالكلفة العسكرية والسياسية والإقليمية مرتفعة وغير مضمونة، لذلك، أي تحرك محتمل سيكون عبر سيناريو تفكيك داخلي منخفض الوتيرة بدل المواجهة المفتوحة.

‏٢. تشير التقارير العسكرية الأمريكية إلى، أن ملامح الهجوم الأمريكي سيكون مبني على عدة مراحل، تبدأ من الهجوم السيبراني وتنتهي بالهجوم الجوي، وقد تتدخل القاذفات الاستراتيجية أيضًا، وقد تحدث بنسبة كبيرة خلال ٢٤ ساعة القادمة، السيناريو المرجّح من هذا الهجوم المركب يستهدف تفكيك النظام من الداخل عبر ضربات دقيقة للبنية الأمنية والعسكرية والاستخبارية الإيرانية، بهدف إضعاف وإرباك القيادة الميدانية وخلق انطباع بفقدان السيطرة.

‏٣. هذه الضربات لا تهدف إلى إسقاط الدولة، بل إلى كسر الردع النفسي وفتح نافذة فوضى محسوبة يمكن البناء عليها لاحقًا.

ترامب، فيتو

‏٣. قد تعول الإدارة الأمريكية في المراحل التالية، على تمكين جماعات مسلحة أو انفصالية محلية للسيطرة على طرق ومدن حدودية صغيرة، دون إعلان رسمي، علمًا بأنه ليلة أمس اعلن حزب “الحياة الحرة” الكردي السيطرة على مواقع تتبع الحرس الثوري الإيراني في كرمنشاه غرب البلاد، كما ان هناك توتر عسكري في جنوب شرق إيران.

‏٤. الهدف هو إضعاف سيطرة الحرس الثوري الإيراني والقوات الحكومية على مواجهة الاحتجاجات، ورفع فرصة نزول باقي الطبقات الاجتماعية للشارع، لأن بعضها لا يزال يشكك بالنوايا الأمريكية.

‏٥. الهدف الإستراتيجي هو استنزاف النظام من الداخل، وربط أمنها الداخلي بجبهات حدودية مفتوحة، خصوصًا وأن إيران طلبت قبل قليل من دول الجوار ضبط الحدود ومنها العراق.

‏٦. كما يهدف السيناريو الهجوم الأمريكي إلى خلق أوراق ضغط تفاوضية تُستخدم لاحقًا في الملفات النووية والإقليمية، دون تحمّل كلفة حرب شاملة، من موقع تفاوض جديد بدون ضمانات.

‏٧. لكن هذا المسار يواجه عوائق حقيقية وهي: قدرات استخبارية إيرانية عالية، ضعف الحاضنة الشعبية الواسعة للتدخل العسكري الخارجي، وحساسية دول الجوار لأي فوضى حدودية طويلة.

‏٨. هذا السيناريو يعني أن، ادارة ترامب تبحث عن حرب هجينة مع إيران، حرب قصيرة بأهداف محددة، ومن ثم ترك النظام يواجه مصيره مع الداخل، سواءً الحراك الاحتجاجي أو الجماعات المسلحة.

٩. النقطة المهمة، إن أي ضربة أمريكية قد توجه للنظام الإيراني، بدون مسار سياسي واضح لمرحلة ما بعد الضربة، ستؤدي لكارثة في إيران وخارجها، وستكون إدارة ترامب أمام تحديات صعبة للغاية، خصوصًا وأن طهران ستعمل على موازنة الضربة بردود قاسية، تختلف عن ردودها السابقة، لأن الحرب بين ترامب وخامنئي وصلت لمرحلة كسر العظم، وتجاوزت فكرة الردود المحسوبة.

