خبير بحلف الناتو يكشف سر مخطط إسرائيل لإسقاط المشروع الإيراني والتركي، وسيناريو الأكراد يهدف إلى تفتيت المنطقة

كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن سقوط المشروع الإيراني لا يقتصر تأثيره على إيران وحدها، بل ينعكس سلبًا على تركيا أيضًا، موضحًا أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في أن من بين الأهداف الإسرائيلية لإسقاط نظام الملالي في إيران إضعاف نفوذ الدولة التركية والتأثير على تماسكها الداخلي.

سقوط النظام الإيراني في مصلحة إسرائيل، فيتو

وأكد غنيم أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل يتمثل في إعادة صياغة معادلة النفوذ والقوة في منطقة الشرق الأوسط لصالحها، وعلى حساب كل من إيران وتركيا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتحرك عادة وفق حزمة أهداف متكاملة تقوم على إضعاف خصم مباشر، وتشتيت خصم آخر، مع إعادة توزيع موازين القوى الإقليمية.

إضعاف المشروع التركي اٌيراني، فيتو

وأضاف أن إسقاط إيران، إلى جانب توسيع نطاق السيطرة وتعزيز المركزية الكردية، من شأنه أن ينعكس سلبًا على كل من سوريا وتركيا.

وأوضح الدكتور سيد غنيم أن سقوط المشروع الإيراني المنافس للمشروع التركي يمثل ضررًا مباشرًا لتركيا، كاشفًا عن عدد من الأوراق التي قد تُستخدم لإضعاف المشروعين الإيراني والتركي، وفي مقدمتها الورقة الكردية، حيث يتجاوز عدد الأكراد في الدول الأربع الرئيسية التي يتواجدون بها 40 مليون نسمة، يعيش أكثر من 20 مليونا منهم في تركيا، ونحو 10 ملايين في إيران، وما يقرب من 8 ملايين في العراق، بالإضافة إلى حوالي 1.7 مليون في سوريا، فضلًا عن وجود أعداد أخرى في أرمينيا وأذربيجان ودول آسيا الوسطى. وهو ما يجعل الأكراد أكبر كتلة قومية بلا دولة، وأكثر قابلية للتحول إلى عامل مؤثر في حال اهتزاز الدول المركزية.

إسرائيل تستخدم الحلم الكردي لتفتيت المنطقة، فيتو

وفيما يتعلق بتركيا، أشار غنيم إلى أن أحد السيناريوهات المستهدفة يتمثل في إلحاق الضرر بنفوذ الدولة التركية في حال سقوط النظام الإيراني، مؤكدًا أن أنقرة تنظر إلى أي تطور كردي في إيران أو سوريا أو العراق باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وليس مجرد شأن خارجي.

وبيَّن غنيم أنه مع سقوط النظام الإيراني أو أثنائه، قد يسعى أكراد العراق إلى عبور الحدود الإيرانية لدعم الأكراد الإيرانيين، والعمل على إعلان إقليم كردستان إيران على غرار إقليم كردستان العراق، وهو ما قد يمتد بدوره إلى أكراد سوريا، ويدعم محاولات إعلان إقليم كردي هناك، الأمر الذي قد يعيد إحياء الحلم الكردي في سوريا وتركيا بعد إيران والعراق، ما قد يتسبب في أزمة إقليمية كبرى، ستواجهها تركيا بحزم شديد.

وحول أهداف إسرائيل من إسقاط النظام الإيراني، شدد الدكتور سيد غنيم على أن ذلك يخدم هدفها الاستراتيجي المتمثل في تغيير موازين القوة والنفوذ في الشرق الأوسط لصالحها، وعلى حساب إيران وتركيا، مؤكدًا أن إسرائيل تعتمد على استراتيجية تقوم على إضعاف خصم، وتشتيت آخر، وإعادة رسم موازين القوى، بما يؤدي إلى إضعاف سوريا وتركيا تباعًا.

وأشار غنيم إلى أن إسرائيل قد ترى في الأكراد أداة للضغط والابتزاز السياسي ضد إيران وتركيا وسوريا، بما قد يفضي إلى تفكيك هذه الدول كليًا أو جزئيًا، مع التنبيه إلى أن تحقق هذا السيناريو، ولو بشكل محدود، قد يؤدي إلى حالة من الفوضى الإقليمية، قد تكون إسرائيل نفسها من أوائل المتضررين منها في حال فقدت القدرة على التحكم في مساراتها.

وأوضح الأستاذ الزائر بحلف الناتو أن إسرائيل قد تستفيد من التلويح بالحلم الكردي واستخدامه كورقة ضغط أكثر من سعيها لتحقيقه بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يواجه عدة تحديات رئيسية، أبرزها غياب وحدة المشروع الكردي بين الدول الأربع، بل وغياب وحدة الموقف الكردي داخل كل دولة على حدة.

وأضاف أن أكراد إيران يختلفون سياسيًا وسلوكيًا عن نظرائهم في العراق وسوريا، كما لا يوجد حتى الآن تيار كردي إيراني يمتلك القدرة التنظيمية والعسكرية والسياسية الكاملة لإعلان إقليم حكم ذاتي متكامل، وهو أمر يرتبط بدرجة قوة مؤسسات الدولة الإيرانية، وعلى رأسها الحرس الثوري، حتى في حال سقوط النظام الملالي. وأكد أن سقوط رأس النظام لا يعني بالضرورة انهيار الدولة الإيرانية أو أجهزتها، خاصة في ظل احتمالات التدخلات الدولية المضادة من قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا.

واختتم الدكتور سيد غنيم حديثه بالتأكيد على أن هذا الطرح، رغم كونه سيناريو محتملًا ومرجحًا نسبيًا في إطار التنافس بين المشاريع الإسرائيلية والإيرانية والتركية، إلا أنه لا يُعد سيناريو حتميًا بالضرورة.

