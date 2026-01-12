خبير بحلف الناتو يتوقع انهيار أمريكا خلال الثلاث سنوات القادمة وتقسيمها لأربع مناطق

18 حجم الخط

مستقبل الولايات المتحدة، توقع الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن تضعف الولايات المتحدة الأمريكية بشدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ترامب يجعل أمريكا تتمحور حول نفسها، وتتحول بإرادتها للعزلة الدولية.

إضعاف أمريكا بشدة خلال السنوات الثلاث المقبلة

وأكد الدكتور سيد غنيم أن الرئيس الأمريكي ترامب أخل باستراتيجيات الأمن القومي الأمريكي، بالتحكم في المفاصل المؤسسية للدولة وتقويضها، كما اعتبر الاختلاف العرقي والديني في الولايات المتحدة معوق مباشر لتطور الولايات المتحدة وتقدمها.

سياسات ترامب تضعف أمريكا، فيتو



وأشار الدكتور سيد غنيم أن ترامب أراد بإطلاق شعار "أميركا أولًا" انفراد الولايات المتحدة بالقوة دون منافس، بنفس أسلوب إسرائيل في الشرق الأوسط، والهدف الانفراد بالقوة، معتبرًا الجميع تابعين في فلك أمريكا، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة قوة عالمية شرسة تتمحور حول ذاتها، وتخسر حلفائها وتتحول بمحض إرادتها للعزلة الدولية.

وقال الدكتور سيد غنيم عن أمريكا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لحكم ترامب: "أتوقع إضعاف الولايات المتحدة بشدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة".

وتابع الدكتور سيد غنيم فقال: "عليك أن تراجع استراتجيات الأمن القومي الأمريكي اعتبارا من ٢٠٠٢ لجورج بوش وحتى ٢٠١٥ لباراك أوباما، وكذلك استراتيجية الأمن القومي لجو بايدن عام ٢٠٢٢، ستجد أن قوة الولايات المتحدة غير الترمبية ارتكزت على الآتي:

١. دولة مؤسسية تحترم الدستور والقانون، وتعمل من خلال نظام عالمي مبني على القواعد.

٢. التعددية المبنية على الاختلاف في الأعراق والأديان بين أطياف الشعب.

٣. مشروع استراتيجي قيمي عالمي، مبني على القيم الاستراتيجية الأمريكية وعلى رأسها الديمقراطية والحريات.

٤. تحالفات دولية قوية (سياسية- اقتصادية- عسكرية-...) في عالم متعدد الاقطاب".

سياسة ترامب تحول أمريكا للعزلة الدولية

وعن سياسة الرئيس ترامب، قال الدكتور سيد غنيم: "قام ترمب خلال عام منذ تولي فترة رئاسته الثانية بالآتي:

١. اعتبار دولة المؤسسات الأمريكية "دولة عميقة" تمثل العدو الأول لشعاره الذي أطلقه منذ فترة رئاسته الأولى "أميركا أولًا"، وأنه وجب التحكم في المفاصل المؤسسية للدولة وتقويضها.

ترامب يمارس سياسات تبعد حلفاؤه، فيتو



٢. اعتبار أن الاختلاف العرقي والديني في الولايات المتحدة والديمقراطية بكافة سماتها نقطة ضعف يستغلها الحلفاء والأعداء معًا، ومعوق مباشر لتطور الولايات المتحدة وتقدمها على العالم.

٣. أن "أميركا أولا" لن تتحقق إلا بانفراد الولايات المتحدة بالقوة دون منافس آخر، بنفس إسلوب إسرائيل في الشرق الأوسط، فالهدف ليس التفوق على المنافسين ولكن الانفراد بالقوة.

٤. أن التحالفات استغلال مقنع لمقدرات الولايات المتحدة ولهيمنتها العالمية، ومن ثم، على الجميع أن يصبحوا تابعين في فلك الولايات المتحدة وليسو حلفاء أو شركاء بالمعنى الحقيقي".

وأوضح خبير حلف الناتو الدكتور سيد غنيم أن "كل ما سبق يجعل الولايات المتحدة قوة عالمية شرسة تتمحور حول ذاتها، فتخسر حلفائها وتتحول بمحض إرادتها للعزلة دوليا".

حلفاء أمريكا ينفضون عنها والانهيار لن يكون كلاسيكيًا

وتابع الدكتور سيد غنيم: "في المقابل، ما يدفع حلفائها والقوى المحايدة على السواء لاتخاذ موقفًا مبتعدًا عن الولايات المتحدة، حيث سيبحث الحلفاء والشركاء عن خيارات أخرى غيرها، ويتحول المحايدون الأقوياء تدريجيًا لخصوم. كل ذلك ليس لأن أمريكا أصبحت ضعيفة، بل لأنها قضت على المصادر الحقيقية لقوتها وهي الدولة المؤسسية والقيم الاستراتيجية والتحالفات الدولية القوية".

العزلة الدولية مصير أمريكا، فيتو

وعن توقعه بإضعاف أمريكا خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد الدكتور سيد غنيم أنه بني رؤيته على عدد من النقاط، منها "أن الدول لا تقاس قوتها فقط بقدراتها العسكرية والاقتصادية (والتي يهدد بها ترمب دوما)، بل بما هو أعمق، كشرعية النظام الحاكم، وحجم التحالفات، والتماسك الداخلي الحقيقي بعيدا عن الشعبوية والشعارات الجوفاء، وهذه بالضبط كانت ارتكازات التفوق الأمريكي منذ نهاية الحرب الباردة".

وأكد أن "الولايات المتحدة لم تصبح قوة مهيمنة لأنها الأقوى بالقدرات التي تمتلكها، بل لأنها بنت نظاما جعل الآخرين يراهنون عليها وليس ضدها".

كما أكد غنيم أن "ضعف الولايات المتحدة المتوقع لن يكون انهيار كلاسيكي فوري، ولكنه سيظهر بتحول الولايات المتحدة من محور جذب عالمي إلى مجرد قوة كبيرة أخرى تخضع لقوانين التنافس".

وأشار إلى أن "ترمب يضعف أمريكا فقط ويعيد تعريفها. فهو لا يريد أمريكا قائدة للنظام العالمي، بل يريدها الامبراطورية الأمريكية العظمى، التي تتعامل مع دول العالم التي تدور في فلكها بمنطق "الجزية والولاء"، لا بمنطق التحالف أو الشراكات. ما قد يجعل من الولايات قوة صلبة على المدى القصير، لكنه في نفس الوقت يخلق تحالفا عالميًا مضادًا، حتى لو كان غير منسق".

ترامب يواجه أخطر التحديات

وأكد الدكتور سيد غنيم أن "أخطر التحديات التي تواجه ترمب سيكون من الداخل الأمريكي. فحين تعتبر "الدولة المؤسسية" عدو، و"التعددية" عبء، و"التحالفات" خديعة واستغلال، فأنت تفكك الأسس التي جعلت الولايات المتحدة مختلفة عن خصومها ومنافسيها، لا أقوى منهما فقط".

تحديات تواجه الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو



وأوضح خبير الناتو أن "القوى العظمى تسقط بطريقتين في العادة، إما بالهزيمة العسكرية أو بفقدان القدرة على بناء الثقة. وأتصور أن ترمب يسير بثبات في الطريق الثاني. أي أن ترمب لا يكسر القوة الأمريكية، بل يكسر البنية التي جعلت هذه القوة مقبولة ومحور جذب عالمي".

وعن توقعه من جانب الداخل الأمريكي، خاصة الديمقراطيين، قال الدكتور سيد غنيم: "أتصور أنهم سيواجهون ترمب بحرب استنزاف مؤسسية طويلة بهدف شله، ليصبح "رئيس قوي أسميًا، محاصر فعليا"، يقود دولة منقسمة أبعد ما يكون عن "الإمبراطورية الموحدة"

وأشار الدكتور سيد غنيم ان أمريكا ستكون دولة منقسمة من خلال ٤ ساحات رئيسية، وهي:

- "القضاء"، الذي سيبطئ ترمب ويقيد قراراته ويغرقه بالدعاوى حتى يتحول جزء كبير من طاقته إلى الدفاع لا الهجوم.

- "جهود "الولايات والمدن الكبرى المناهضة لسياسات ترمب، حيث ستتعامل معه كحكومة موازية، وبما يفشل سياساته عمليا حتى لو أقرها.

- "الكونجرس والنخب الاقتصادية" سيدعمون ترمب في تفاصيل محدودة غير مؤثرة لتفادي الاصطدام به وبقرارته المتهورة، وفي نفس الوقت سيقيدونه استراتيجيا.

- "المجتمع المدني والإعلام الأمريكي المناوئ لترمب"، سيحولون كل تصريح أو قرار أو خطوة له إلى معركة شرعية شرسة داخلية.

