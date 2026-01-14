بعد اقتراب موعدها، خبير بالناتو يكشف خطة أمريكا العسكرية لضرب إيران

الأربعاء 14 يناير 2026
ضربة أمريكية ضد إيران، كشف الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن خطة أمريكا لضرب إيران، وخاصة مع تصاعد النبرة الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، مؤكدًا أن الضربة العسكرية الأمريكية، حال حدوثها، ستركز على ثلاث مسارات، تقوم القوات الأمريكية بتنفيذ طريقين منها، وتترك الثالث لإسرائيل.

مسارات الضربة العسكرية الأمريكية على إيران

وأشار الدكتور سيد غنيم إلى أن مسارات الضربة العسكرية الأمريكية على إيران ستركز على القوات التي يرتكز عليها المرشد العام الإيراني، وهي الحرس الثوري والبرنامج النووي، وما يوصف بأنهم "أذرع" أو "وكلاء" إيران في المنطقة، أو ما يسمى بـ "محور المقاومة".

وقال الخبير بحلف الناتو الدكتور سيد غنيم عن الخطة العسكرية الأمريكية لضرب إيران: "تصوري لطبيعة الضربة المحتملة ضد إيران حالة قرار تنفيذها بالفعل، بشكل عام.. ثلاثي القوة الذي يرتكز عليه المرشد الإيراني هو:
١. الحرس الثوري الإيراني.
٢. البرنامج النووي.
٣.  ما يسمى بأذرع أو وكلاء إيران أو محور المقاومة، كمل تحب أن تسميه".

وأكد الدكتور سيد غنيم أن "إسرائيل تتكفل بالثالث "محور المقاومة"، على أن تتكفل الولايات المتحدة بالأول والثاني (الحرس الثوري والبرنامج النووي).

وتابع الدكتور سيد غنيم: "بديهيًا، ما يحدد قوة واتجاه الضربة هو ارتكاز القوة الذي تنوي الولايات المتحدة أن تضربه من الارتكازين الأول والثاني".

وأوضح الدكتور سيد غنيم الوضع الحالي في إيران "ولكن الوضع الحالي استثنائي، فالولايات المتحدة تريد استغلال التظاهرات، ومن ثم ستضرب كل ما يعيق نشاط المتظاهرين، سواء بضربات سيبرانية ضد مراكز القيادة والسيطرة الإلكترونية الايرانية، و/أو ضربات عسكرية جراحية ضد أجهزة الأمن والباسبج والحرس الثوري الإيراني، المكلف بالتعامل مع المظاهرات، والذي ترى الولايات المتحدة أنها تقمع المظاهرات".

ترامب يلوح بالضربة العسكرية ضد إيران

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، متذرعًا بحجة الاحتجاجات التي تحدث في إيران،  في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون إيرانيون مؤكدين أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، وأن الرد سيشمل أهدافًا إسرائيلية.

وكانت الاحتجاجات بدأت في إيران أواخر ديسمبر عام 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وتحولت الاحتجاجات، في عدة مدن إيرانية، إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران، لكن خرجت عدة مسيرات مليونية، في مختلف مدن إيران، دعما للنظام في إيران، ورفضا للاحتجاجات المناوئة للنظام. 

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود اتصالات مستمرة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، وتشير التقديرات الأمنية إلى هجومًا أمريكيًا على إيران بات وشيكًا، برعم من إعلان بعض المسئولين الأمريكيين من رغبة الولايات المتحدة في استكمال التفاوض مع إيران.

وأعلن البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا، أمس الثلاثاء، لمناقشة خيارات التعامل مع إيران، دون حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع أكسيوس، المقرب للبيت الأبيض الأمريكي، عن مسؤول أمريكي قوله: "إن أعضاء في الإدارة الأمريكية فوجئوا برفض ترامب دعم رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، رغم عقد لقاء يُعد الأول لإدارة ترامب مع المعارضة الإيرانية منذ بدء الاحتجاجات".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن "التقديرات تشير إلى أن ترامب قد يلجأ إلى توجيه ضربة لإيران بهدف إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يخدم مصالحه، مع تأكيدات بأن قرار التدخل قد اتُخذ بالفعل، لكن توقيته وحدوده لا تزال غير واضحة".

احتجاجات إيران، محاكمات سريعة للمتهمين بأعمال شغب

واشنطن بوست: واشنطن طلبت من الأوروبيين معلومات استخباراتية حول أهداف داخل إيران

