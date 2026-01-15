الخميس 15 يناير 2026
خارج الحدود

ألمانيا تطالب الطائرات المدنية بتجنب الأجواء الإيرانية

الإجواء الجوية، فيتو
الإجواء الجوية، فيتو
أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية اليوم الخميس توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير، بعدما توعدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخل عسكريا في إيران.

ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد

وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس: إن هذه التوصية «بتجنب الطيران في الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير» عممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.

كان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ترامب يتسأل عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد

وأضاف ترامب أن: "حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات، لكن أي نظام يمكن أن يفشل".

وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلًا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده، لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة ⁠لي".

الوضع في الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

وكان مصدر في مجلس الأمن قد صرح سابقًا لوكالة نوفوستي بأن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الاجتماع.

وأجابت البعثة الصومالية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوكالة ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في 15 يناير الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو (3:00 مساءً بتوقيت نيويورك): "نعم، هذا صحيح".

وأوضح رئيس مجلس الأمن للصحفيين: "تعتزم الرئاسة تحديد موعد لاجتماع بشأن الوضع في إيران ضمن بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط".

الجريدة الرسمية