ألمانيا تطالب الطائرات المدنية بتجنب الأجواء الإيرانية

18 حجم الخط

أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية اليوم الخميس توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير، بعدما توعدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخل عسكريا في إيران.

ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد

وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس: إن هذه التوصية «بتجنب الطيران في الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير» عممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.

كان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ترامب يتسأل عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد

وأضاف ترامب أن: "حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات، لكن أي نظام يمكن أن يفشل".

وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلًا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده، لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة ⁠لي".

الوضع في الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

وكان مصدر في مجلس الأمن قد صرح سابقًا لوكالة نوفوستي بأن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الاجتماع.

وأجابت البعثة الصومالية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوكالة ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في 15 يناير الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو (3:00 مساءً بتوقيت نيويورك): "نعم، هذا صحيح".

وأوضح رئيس مجلس الأمن للصحفيين: "تعتزم الرئاسة تحديد موعد لاجتماع بشأن الوضع في إيران ضمن بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.