خارج الحدود

قطع للرؤوس وإحراق الأحياء السكنية، وزير الخارجية الإيراني يكشف كواليس الاضطرابات الأخيرة

أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن جرائم قطع للرؤوس وإحراق للمباني واستخدام الإرهابيين الأسلحة النارية في اضطرابات إيران الأخيرة.

أعمال عنف وارهاب

وأشار عراقجي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أن "يومي الخميس والجمعة شهدا أعمال عنف وإرهاب على غرار ما كانت تمارسه داعش ضد إيران"، مؤكدا أن "العناصر الإرهابية هي التي خربت الاحتجاجات السلمية الأصلية". 

ودعا الوزير الإيراني المجتمع الدولي إلى إدانة "جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون"، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرائم لا يمكن تجاهلها أو تبريرها تحت أي ذريعة. 

كما انتقد عراقجي تصريحات الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران، واصفا إياها بأنها "مضللة ومخجلة"، وقال إنها تأتي في سياق حملة منظمة لتقويض سيادة بلاده.

واختتم رسالته بالتأكيد على رفض إيران القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، داعيا إلى احترام سيادتها الوطنية ومصالحها العليا.

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات الإيرانية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري وقوات الباسيج. 

كما أكد رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، أن أولوية الإجراءات القضائية ستتركز على محاكمة من يثبت تورطهم في الاتصال بأجهزة أجنبية وتوجيه "المحرّضين والإرهابيين" داخل البلاد أو خارجها.

