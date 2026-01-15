عازف التشيللو الإيطالي باجاني يتألق بالمسرح القومي في حفل استثنائي (صور)

18 حجم الخط

في ليلة استثنائية من ليالي الفن الرفيع، شهد المسرح القومي مساء أمس الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، حفلًا موسيقيًا عالميًا لعازف التشيللو الإيطالي الشهير إيتوري باجاني، نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، تحت رعاية وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية أن "باجاني" قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية، بأسلوبه الفريد الذي مزج بين التقنية العالية والإحساس العميق، وسط تفاعل جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح تصفيقًا وإعجابًا.

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

حفل عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني

وشهد الحفل حضورًا رسميًا وثقافيًا بارزًا، من بينهم ماوريتسيو جويرا، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، والملحق الثقافي الإيطالي، رامي دسوقي المدير المالي والإداري لاتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين والجمهور الإيطالي والمصري.

يأتي هذا الحفل في إطار جهود المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة مصر كمركز إشعاع فني وثقافي عالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.