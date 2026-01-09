الجمعة 09 يناير 2026
عرض "البخارة" يختتم برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي بسينما الإبداع

اختتم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان؛ مساء أمس الخميس برنامج فعاليات برنامج “أهلًا بمهرجان المسرح العربي” الذي نظمه المركز بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، خلال الفترة من ٤ يناير حتى ٨ يناير ٢٠٢٦، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

عرض البخارة 

و شهدت خامس ليالي البرنامج العرض المرئي "البخارة" من تأليف وإخراج صادق الطرابلسي، وإنتاج قطب المسرح بمدينة الثقافة بتونس.

مخرج عرض البخارة 

وأعقب العرض لقاء عبر زووم مع المخرج المسرحي صادق الطرابلسي، الذي تحدث عن فكرة العرض الواقعية التي عاشها منذ الصغر في مدينة تواجه التلوث الكيميائي، وكيف أنه بعد دراسة الفنون المسرحية؛ أراد عرض هذه القضية بشكل فني مسرحي.

عرض البخارة 
عرض البخارة 

وأكد أن العرض يعتبر من العروض المسرحية النادرة التي تقدم وتعالج قضايا البيئة بشكل فني يتضح في لغة الجسد عند الممثلين، والتي يستطيع أن يعيها المتلقي بعيدا عن اللغة أو اللهجة، ولعل هذا كان له أثرا كبيرا في الفوز بجوائز عديدة أبرزها التتويج بجائزة مهرجان المسرح العربي لعام ٢٠٢٥. 

مهرجان المسرح العربي 

وكان مهرجان المسرح العربي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة المكرمين نخبة من الأكاديميين والفنانين والكتاب وهم: الدكتور أبو الحسن سلام، الفنان أحمد بدير، الدكتور أسامة أبو طالب، الكاتب بهيج إسماعيل، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سميرة محسن، الفنان عباس أحمد، الناقد عبد الرزاق حسين، الناقدة عبلة الرويني، المخرج عصام السيد، الكاتبة فاطمة المعدول، الفنانة فردوس عبد الحميد، الدكتور محمد شيحة، الفنان محمد صبحي، المخرج مراد منير، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنانة نهى برادة.  

