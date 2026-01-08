عرض "تكنزا.. قصة تودة" يتألق في ليالي أهلا بمهرجان المسرح العربي

18 حجم الخط

في إطار فعاليات برنامج «أهلًا بمهرجان المسرح العربي» الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وتحت رعاية وزير الثقافة، شهدت رابع ليالي البرنامج مساء أمس الأربعاء عرضًا مرئيًا للمسرحية المغربية «تكنزا.. قصة تودة»، من إخراج أمين ناسور.

عرض تكنزا.. قصة تودة

استلهم العرض حكاية أسطورية من جنوب المغرب، وقدمها برؤية إخراجية بصرية وموسيقية مبهرة، حيث برع المخرج في توظيف الموسيقى الشعبية التراثية.

وتكاملت عناصر الإضاءة والديكور والألوان لتمنح العرض طابعًا بصريًا فريدًا. وقد نال هذا العمل جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2024، تأكيدًا لتفوقه الفني.

ختام برنامج أهلا مهرجان المسرح العربي

ويُختتم البرنامج مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعرض مرئي لمسرحية «البخارة» من تأليف وإخراج صادق الطرابلسي، وإنتاج قطب المسرح بمدينة الثقافة بتونس، وهي المسرحية الفائزة بـ جائزة مهرجان المسرح العربي في دورته السابقة لعام 2025.

تُعرض الأعمال في سينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والدعوة عامة والدخول بأسبقية الحضور.

مهرجان المسرح العربي

وكان مهرجان المسرح العربي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة المكرمين نخبة من الأكاديميين والفنانين والكتاب وهم: الدكتور أبو الحسن سلام، الفنان أحمد بدير، الدكتور أسامة أبو طالب، الكاتب بهيج إسماعيل، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سميرة محسن، الفنان عباس أحمد، الناقد عبد الرزاق حسين، الناقدة عبلة الرويني، المخرج عصام السيد، الكاتبة فاطمة المعدول، الفنانة فردوس عبد الحميد، الدكتور محمد شيحة، الفنان محمد صبحي، المخرج مراد منير، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنانة نهى برادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.