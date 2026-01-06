أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور لـ"رحلة النهار" الليلة

18 حجم الخط

قدمت مساء أمس الإثنين نسخة مصورة للعرض المسرحي "الطوق والإسورة"، في ثاني ليالي برنامج "أهلًا بمهرجان المسرح العربي"، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وتحت رعاية وزارة الثقافة، وسط حضور متنوع من المسرحيين والنقاد والجمهور.

عرض الطوق والأسورة

العرض الذي أخرجه ناصر عبد المنعم، عن نص د. سامح مهران المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير يحيى الطاهر عبد الله، ومن إنتاج مسرح الطليعة، كان قد حاز جائزة مهرجان المسرح العربي عام 2019، لما قدّمه من معالجة مسرحية بصرية وإنسانية متميزة للتراث الشعبي المصري.

أعقب العرض لقاء مفتوح بحضور المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، وأدارَه الدكتور محمد أمين عبد الصمد، قدّم خلاله الكاتب والمخرج المسرحي غنام غنام قراءة تحليلية ثرية، أشاد فيها برؤية المخرج ناصر عبد المنعم، واصفًا إياها بـ"الملهمة"، لما حملته من صدق فني وقدرة على تحويل النص الأدبي إلى تجربة مسرحية نابضة بالحياة، وهو ما أهّل العرض لنيل الجائزة بإجماع لجنة التحكيم.

المخرج ناصر عبد المنعم: أحرص على خوض مغامرات فنية عبر نصوص غير تقليدية

من جانبه، استعرض المخرج ناصر عبد المنعم تجربته الإخراجية، مؤكدًا حرصه الدائم على خوض مغامرات فنية عبر نصوص غير تقليدية، تتيح له اختبار رؤى إخراجية جديدة، مشيرًا إلى تنوع المسارح التي قدّم عليها أعماله داخل مصر وخارجها، وقدرته على التكيّف مع خصوصية كل فضاء مسرحي.

عرض رحلة النهار

يتواصل البرنامج مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بعرض مرئي مصور لمسرحية "رحلة النهار" من دولة الإمارات العربية المتحدة، تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج محمد العامري، وهي المسرحية الفائزة بجائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2023.

يُعرض العمل في سينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

