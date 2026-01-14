الكشف على 925 حالة بينها 35 تدخلا جراحيا بقافلة مجلس الوزراء بالوادي الجديد

18 حجم الخط

اختتمت القافلة الطبية الموسعة لـ "رئاسة مجلس الوزراء" و"بنك الشفاء المصري"، اليوم الأربعاء، فعاليات يومها الأول بمركز الفرافرة، بتوقيع الكشف الطبي على 925 مواطنًا من أبناء المركز، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وصرّح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 925 حالة، وتبين من خلال الكشف احتياج 35 حالة لإجراء تدخلات جراحية، وجارٍ التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف أن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية تشمل: الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي مركز الفرافرة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر أن تبدأ من الغد الخميس أعمال قافلة الرمد، لاستكمال تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لأهالي مركز الفرافرة، ضمن خطة المديرية للتوسع في القوافل الطبية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.

حرص الدولة على دعم القطاع الصحي

وصرح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

هذا فيما أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

