صوتك مسموع، صحة الوادي الجديد تحقق استجابة لـ 99,12٪ من شكاوى المواطنين

حققت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد إنجازًا بارزًا في مجال التواصل مع المواطنين، حيث تمكنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من التعامل مع 127 شكوى وبلاغًا خلال عام 2025، بنسبة استجابة بلغت 99,12٪، ما يعكس سرعة التفاعل وفاعلية آليات المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن مبادرة «صوتك مسموع» هي آلية لقياس رضا المنتفعين من الخدمات الصحية فى جميع المستشفيات والإدارات والوحدات التابعة للمديرية. وتُعد هذه الأداة الجديدة إحدى أهم أدوات إشراك المرضى لتحسين تجربتهم بشكل مستمر.

وأضاف، تهدف المبادرة الى رصد دائم ومباشر للوقوف على تجربة المرضى الفعلية، وكشف نقاط القوة والضعف وفرص التحسين، وتعزيز شعور المريض بأن رأيه مُقدّر، ليصبح شريكًا حقيقيًا في تطوير المنظومة الصحية، وتزويد الإدارة العليا ببيانات واقعية ودقيقة لاتخاذ قرارات سليمة ومبنية على أساس، وتحسين مستوى الخدمات بناءً على ملاحظات المستفيدين.

تحسين أساليب تلقي وفحص الشكاوى

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، استمرار جهود قطاع الصحة في تحسين أساليب تلقي وفحص الشكاوى باعتبارها ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات الصحية. كما دعت المواطنين إلى تقديم شكاواهم وطلبات الخدمات على مدار الساعة عبر مركز المكالمات 16528، أو الموقع الإلكتروني [www.shakwa.eg،](http://www.shakwa.eg،) أو تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" المتوفر على متجر Google Play، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) والبوستر التوعوي المرفق.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، والدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وإشراف حسن مدين مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة، وبمتابعة المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء.

ويأتي تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويضمن رضا المواطنين.

