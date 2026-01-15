فريق طبي بمستشفى أجا بالدقهلية ينجح في إعادة بناء وجه مريض

18 حجم الخط

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي في إجراء عملية جراحية دقيقة وذات مهارة عالية لمريض كان يعاني من تهشم بعظام الوجنة وتشوه بالوجه، إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

إعادة بناء الوجه لمريض عقب حادث دراجة نارية

حيث استقبل المستشفى المريض، وتم التعامل معه على الفور، وتجهيزه لدخول غرفة العمليات بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة، وعلى إثرها تقرر التدخل الجراحي العاجل. وتمكن فريق طبي من إجراء العملية بنجاح، والتي شملت رد عظام الوجنة وتركيب شرائح ومسامير طبية دقيقة، مع إعادة بناء الوجه بما يضمن استعادة الوظيفة والشكل التشريحي بصورة آمنة.

وأسفرت العملية عن تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للمريض، وتم خروجه من المستشفى وهو في حالة عامة جيدة بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة.

النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتهم على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة

وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل الصحة بالدقهلية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي، مثمنًا الأداء المهني المتميز والتعامل السريع مع الحالة، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتهم على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي ضم الدكتور محمد الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، والدكتور محمود أكرم الدمرداش، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد البسيوني، جراحة وجه وفكين، والدكتور طارق الشامي، زمالة جراحة الوجه والفكين، إلى جانب الدكتور أحمد الشيخ، طبيب التخدير، والممرضة مي فاروق من طاقم التمريض، لدورهم في إنجاح العملية.

وشمل الشكر أيضًا الدكتور تامر يوسف، مدير مستشفى أجا المركزي، لما يبذله من جهود في دعم المنظومة الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

