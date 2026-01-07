الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد

عقد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

 

وذلك لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات في إطار خطة الانتشار الميداني وتأمين أعياد الميلاد، في إطار خطة الانتشار الميداني 
 

جاء ذلك بحضور الدكتورة مي جانو، مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة سوزان أحمد، مدير إدارة الإمداد الدوائي، والدكتور أحمد طايل، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتورة رهام حسن، مدير الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة شيرين حسن، مدير مراقبة العهد، والدكتورة مروة عفيفي، مسؤول الشراء الموحد، إلى جانب مدير وحدة المستلزمات الطبية.


ناقش الاجتماع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية، والتأكيد على سرعة توفير أي نواقص قد تظهر خلال فترة التأمين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية دون تأثر، خاصة مع زيادة معدلات التردد خلال فترة الأعياد.


كما تناول الاجتماع ما تم إنجازه في ملف ميكنة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وأهمية تسريع وتيرة العمل به لتحقيق دقة أكبر في متابعة الأرصدة وسهولة تبادل البيانات بين المديرية والمنشآت الصحية، بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار حال وجود أي نقص.
ووجه وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد الفرق المسؤولة عن الإمداد الدوائي داخل المستشفيات والإدارات الصحية، لتكثيف أعمال حصر الأرصدة وتجميع البيانات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مع سرعة توفيرها حال توافرها داخل المحافظة، سواء من خلال مخزن الأدوية والمستلزمات الرئيسي بالمديرية أو من خلال إعادة توزيع الأرصدة بين المستشفيات التي لديها فائض.


وأكد وكيل الوزارة ضرورة الجاهزية الكاملة لمنظومة الدواء والمستلزمات خلال فترة الأعياد، مشددًا على المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان استقرار الخدمة الطبية وتقديم رعاية صحية آمنة للمواطنين على مدار الساعة.

