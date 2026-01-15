الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة ووصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي  يديرها تحالف  هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping.


ويحضر الفعاليات اليوم اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

كما يشارك اليوم كل من "كليمنس تشينج"، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، "كريستين كابو"، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، و"تشوتاو"، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، و"كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA، COSCO Shipping.

انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته اليوم بانطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، مؤكدا أنه يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية، التي تحرص الدولة على تطويرها؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، كما يأتي هذا التشغيل التجاري للمحطة في إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي (السخنة/ الإسكندرية) المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.

فيما أكد الفريق المهندس كامل الوزير أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما يدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، تماشيا مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية.

دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة

وأضاف الفريق المهندس كامل الوزير أن تشغيل المحطة يسهم كذلك في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

