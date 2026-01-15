الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق شب داخل شقة بالهرم

18 حجم الخط

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه من قبل قوات إدارة الحماية المدنية بالجيزة، الذين انتقلوا لموقع الحادث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وبالفحص المبدئي تبين اندلاع ماس كهربائي في شاحن تليفون ادي الي اشتعال النيران في الشقة دون إصابات، ويواصل المعمل الجنائي فحص آثار الحريق فور انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق في غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل في أكتوبر

فى سياق آخر، كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا وراء حريق شب داخل غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل ومدرسة الجيل الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد الذي تقوم به عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق بجوار مدرسة الجيل الجديد في الحي الحادي عشر، بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مدخلها خارج المدرسة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

