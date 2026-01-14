إخماد حريق اندلع في "كرفان" عمال بـ أكتوبر دون إصابات

18 حجم الخط

شب حريق داخل كرفان عمال بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة وتمكنت من إخماد الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، نشوب حريق داخل كرفان عمال مشروع تطوير المحور الخدمي بجوار مبنى جهاز مدينة أكتوبر.

ويواصل المعمل الجنائي عمليات الفحص والمعاينة فور انتهاء رجال الإطفاء من عمليات التبريد للوقوف علي أسباب الحريق.



وكانت غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغا بنشوب الحريق وعلى الفور أمر اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق.

حريق في غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل في أكتوبر

وفى سياق آخر، كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا وراء حريق شب داخل غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل ومدرسة الجيل الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد الذي تقوم به عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق بجوار مدرسة الجيل الجديد في الحي الحادي عشر، بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مدخلها خارج المدرسة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.



