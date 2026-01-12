اندلاع حريق هائل في سيارة على الطريق الزراعي بالأقصر

18 حجم الخط

اندلع حريق هائل في سيارة «جيب» على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» بناحية مركز الطود جنوب محافظة الأقصر، دون إصابات أو وفيات.

حريق سيارة في الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمركز شرطة الأقصر عن حريق هائل في سيارة أثناء سيرها على الطريق العام بدائرة المركز، وعلى الفور عززت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء.

ويواصل رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، كما يعمل ضباط المرور على تنظيم الحالة المرورية، وشكلت وحدة مباحث البياضية بالأقصر فريقا للكشف عن وقوع وملابسات الحريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وعلى جانب آخر قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمركز ومدينة البياضية، استهل جولته بتفقد عدد ثلاثة مراسٍ للفنادق العائمة بمدينة البياضية، وذلك في إطار متابعة حسن استغلال المراسي وتعظيم موارد المحافظة، وتعظيم موارد محافظة الأقصر وتحقيق الاستفادة القصوى منها، والحفاظ على المال العام، وتحصيل أموال الدولة من أراضي طرح نهر النيل والمراسي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

جولة موسعة لمحافظة الأقصر

وتوجه محافظ الأقصر للمرور على شبكات الانحدار، بداية من مدخل الساحة الرضوانية مرورًا بخط السيب النهائي لمحطة معالجة البغدادي في المدينة الصناعية، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكة انحدار الرضوانية 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ خط السيب النهائي 90%.

