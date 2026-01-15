انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط وسط إجراءات تنظيمية مشددة

18 حجم الخط

انطلقت اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 بمحافظة دمياط، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات داخل اللجان بمختلف الإدارات التعليمية وسط حالة من الانضباط والتنظيم الدقيق لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم

وفي هذا السياق أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توجيه تعليمات مشددة لرؤساء اللجان والمراقبين بالالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالانضباط مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الامتحانات.

ياسر عمارة وكيل الوزارة يتابع الامتحانات

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات على مدار الساعة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ بما يضمن انتظام العمل داخل اللجان دون تعطيل.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بدمياط



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 بدمياط

ويؤدي الطلاب امتحاناتهم وفقا للجدول المعتمد، حيث يؤدي الطلاب اليوم الخميس امتحاني التربية الدينية والتربية الفنية، بينما يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم السبت 17 يناير، ويؤدون امتحان الجبر والإحصاء يوم الأحد 18 يناير، ثم يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة يوم الثلاثاء 20 يناير، ويؤدون امتحان العلوم يوم الأربعاء 21 يناير، ويختتم ماراثون الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بامتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

موعد بدء الامتحانات والتنبيهات العامة

وتبدأ الامتحانات يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا، مع التأكيد على ضرورة حضور الطلاب قبل الموعد بوقت كاف والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان وعدم اصطحاب أي وسائل مخالفة.

إعفاء طلبة المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط إعفاء طلبة المنازل من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2002.

وتعد امتحانات الشهادة الإعدادية مرحلة تعليمية محورية في حياة الطلاب، حيث تمثل نقطة فاصلة في تحديد مسارهم التعليمي سواء بالالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني وهو ما يضاعف من أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

