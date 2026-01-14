الأربعاء 14 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب أولى وثانية إعدادي بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نصف العام بـ"الدراسات الاجتماعية"

امتحانات الطلاب
يختتم طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية اليوم امتحانات نصف العام الدراسي، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك في جميع المدارس على مستوى محافظة الجيزة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.
 

ملامح امتحان الدراسات

وأكدت مصادر تعليمية أن امتحان الدراسات الاجتماعية سيكون في مستوى الطالب المتوسط، ويراعى الفروق الفردية بين التلاميذ، كما أنه سيلتزم بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.


وشددت مديرية تعليم الجيزة على ضرورة الالتزام بالانضباط داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع متابعة من قيادات التعليم للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.
 

ويأتي ختام امتحانات صفوف النقل الإعدادي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإنهاء الفصل الدراسي وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وإعلان نتائج الطلاب خلال الفترة المقبلة.

