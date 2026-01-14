طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة: امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب عدد كبير من طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أي أسئلة تعجيزية أو غير مباشرة، ما ساعدهم على الإجابة بثقة وهدوء داخل اللجان.

وأكد الطلاب أن الأسئلة تنوعت بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، وجاءت واضحة ومباشرة، وتعتمد على الفهم الجيد للمقرر، مشيرين إلى أن ورقة المفاهيم كان لها دور كبير في تسهيل الإجابة عن أسئلة المقال، حيث ساعدتهم على تذكر العناصر الأساسية وتنظيم أفكارهم بشكل أفضل.

مواصفات امتحان التاريخ

وقال أحد الطلاب إن الامتحان لم يخرج عن المنهج الدراسي، وجاء مطابقًا لنماذج الأسئلة التي تم التدريب عليها خلال العام الدراسي، موضحًا أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، وأتاح لهم مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الامتحان.

يُذكر أن امتحان التاريخ لطلاب الصف الثاني الثانوي يأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التقييم، والاعتماد على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين، وهو ما أشاد به الطلاب في امتحان اليوم.

