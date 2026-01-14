الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة: امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي
18 حجم الخط
ads

أعرب عدد كبير من طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أي أسئلة تعجيزية أو غير مباشرة، ما ساعدهم على الإجابة بثقة وهدوء داخل اللجان.

وأكد الطلاب أن الأسئلة تنوعت بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، وجاءت واضحة ومباشرة، وتعتمد على الفهم الجيد للمقرر، مشيرين إلى أن ورقة المفاهيم كان لها دور كبير في تسهيل الإجابة عن أسئلة المقال، حيث ساعدتهم على تذكر العناصر الأساسية وتنظيم أفكارهم بشكل أفضل.

 

مواصفات امتحان التاريخ

وقال أحد الطلاب إن الامتحان لم يخرج عن المنهج الدراسي، وجاء مطابقًا لنماذج الأسئلة التي تم التدريب عليها خلال العام الدراسي، موضحًا أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، وأتاح لهم مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة الامتحان.

يُذكر أن امتحان التاريخ لطلاب الصف الثاني الثانوي يأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التقييم، والاعتماد على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين، وهو ما أشاد به الطلاب في امتحان اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصف الثاني الثانوي الطالب المتوسط العام الدراسي امتحان مادة التاريخ امتحان التاريخ وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

طلاب أولى وثانية إعدادي بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نصف العام بـ"الدراسات الاجتماعية"

آراء طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة بعد امتحاني الفيزياء وعلم النفس والاجتماع (فيديو)

رغم الطقس السيئ، أولياء الأمور يترقبون خروج أبنائهم من الامتحانات بالجيزة (صور)

طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان مادة الرياضيات

طلاب صفوف النقل الابتدائي بالجيزة يستعدون لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية

محافظ الجيزة يتفقد الشقق السكنية الجديدة والمشروعات الخدمية بقرية الديسمي (صور)

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة في سوق قرية الديسمي الجديدة لمتابعة الأسعار (فيديو)

محافظ الجيزة يسلم عقود التسكين لأهالي قرية الديسمي الجديدة (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية