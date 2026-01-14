الأربعاء 14 يناير 2026
اقتصاد

استشاري تشريعات يوضح عقوبة التحرش الإلكتروني (فيديو)

التحرش، فيتو
التحرش، فيتو
سرد الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي الفرق القانوني بين لفظي التحرش والتعرض على وسائل التواصل الاجتماعي.


وأشار الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي فى مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن اللفظ القانوني الأصح فيما يخص الإنترنت هو التعرض والذي يشمل المعاكسات أو التعليقات التي تحمل إيحاءات أو رموزًا تعبيرية ذات طبيعة جنسية أو مسيئة للشخص ويعتبر هذا الفعل جنحة في القانون المصري بموجب المادة 306 مكرر ( أ) من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات والغرامة.

 


وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي إن العقوبة تشتد في حال تكرار الفعل سواء كان ذلك عبر واتساب أو أي موقع تواصل اجتماعي آخر وسواء كان المجني عليه رجلًا أو امرأة بينما يختلف التحرش قانونًا بضرورة وجود تلامس أو طلب منفعة جنسية واضحة وهو ما قد يحول الفعل إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن من خمس سنوات إلى 15 سنة.


ونصح استشاري تشريعات التحول الرقمي بضرورة تقديم بلاغات ضد أصحاب الحسابات التي تقوم بهذه الأفعال وعدم اعتبارها مجرد استهتار أو استظراف لأن القانون يجرمها بشكل صريح ويوضح أن إرسال صور إباحية والضغط على الشخص لطلب منفعة جنسية يدخل في نطاق التحرش المجرم بشدة.
 

وتضمنت تعديلات قانون العقوبات، تغليظ عقوبة التحرش، وذلك فى محاولة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية فى المجتمع.

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

