حوادث

رئيس مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يشيد بجهود الهيئة في تنفيذ وحدة التحول الرقمي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الإثنين، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، المجموعة الثالثة لتنفيذ "المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي" بمشاركة عدد (٦٠) من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في إطار استراتيجية النيابة الإدارية 

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب _ نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والوكيل هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

هذا واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها خالص تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة للحضور، وقدم الشكر  للوكيل هشام الركايبي، على حسن الاستضافة والمشاركة الفعالة في تنسيق هذه الدورة التدريبية، وأرسل خالص الشكر للمستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي على تعاونه المثمر في تنسيق هذه الدورة التدريبية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج التدريبي في صقل خبرات الأعضاء، وتعزيز قدراتهم في مجالات الأمن السيبراني، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل.

