سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها البصل والليمون والفلفل

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 16 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 6 جنيهات و11 جنيهًا للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 12 و15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 11 جنيها إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 25 و40 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 12 و18 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

