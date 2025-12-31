حبس المتهم بالاعتداء على سيدة داخل مسكنه في البدرشين

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بمحافظة الجيزة، حبس المتهم بالاعتداء على سيدة بالإكراه داخل مسكنه بدائرة مركز البدرشين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

جاء ذلك عقب تمكن الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم بعد أن تقدمت سيدة ببلاغ لمركز شرطة البدرشين، اتهمت فيه شخصًا حددت هويته، بالاعتداء الجنسي عليها داخل مسكنه، وذكرت أنه استدرجها بحجة حضور حفل بصحبة آخرين بمسكنه، وفور وصولها هددها واعتدى عليها.

وتواصل قوات الأمن جمع التحريات لكشف ملابسات الواقعة وفقًا لقرار النيابة المختصة.

وترصد فيتو نص عقوبة التحرش الجديدة، كالتالي:

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.