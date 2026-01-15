الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 15-1-2026

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026 وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي 

47.27 جنيها للشراء.
47.40 جنيها للبيع.  

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.27 جنيها للشراء.
47.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.27 جنيها للشراء.
47.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

47.29 جنيها للشراء.
47.39 جنيها للبيع.

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB

47.29 جنيها للشراء.
47.39 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجارى CIB 

47.29 جنيها للشراء.
47.39 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

وشهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل  البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

  • الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
  • السيطرة على معدلات التضخم.
  • زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميًّا

وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق  سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار مباشر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك سعر الدولار امام الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه المصرى سعر الدولار

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 5250 جنيها

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الصغرى ما بين صفر و5 مئوية ببعض المحافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء الذرة، أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

تحذير من موجة برد قارس، انخفاض درجات الحرارة عرض مستمر، شبورة كثيفة تسيطر على الطرق، ورياح وأمطار على هذه المناطق

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

بعد انسحاب حوالي 180 مشاركا، مهرجان أديلايد يتراجع ويعتذر عن استبعاد كاتبة فلسطينية

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية