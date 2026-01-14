الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زحام كبير في مقاهي الإسكندرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال (فيديو وصور)

زحام كبير في مقاهي
شهدت  مقاهي  وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، زحاما كبيرا من الجماهير  السكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (المقامة حاليًا في المغرب).

 

وحرصت الجماهير على التواجد مبكرا وسط حالة من الترقب والقلق خلال مشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.

استنفار في "عروس المتوسط"

وقبل ساعات من انطلاق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً، رفعت مقاهي الإسكندرية بمختلف أحيائها، من "أبو قير" شرقًا وحتى "العجمي" غربًا، شعار "كامل العدد". 

وحرص أصحاب المقاهي على وضع شاشات عرض ضخمة في الساحات الخارجية وتجهيز الأعلام المصرية والمزمار لتشجيع اللاعبين، وسط أجواء احتفالية غلب عليها اللون الأحمر.

توقعات وآمال الجماهير

وأكد عدد من المشجعين أن المواجهة تمثل "رد اعتبار" وخطوة حاسمة نحو اللقب الثامن، معربين عن ثقتهم في قدرة كتيبة "حسام حسن" بقيادة النجم محمد صلاح وعمر مرموش على تجاوز "أسود التيرانجا" والوصول إلى المباراة النهائية.

أجواء المباراة
تأتي هذه المباراة بعد مشوار قوي للمنتخب المصري نجح خلاله في الإطاحة بالمنتخب الإيفواري (حامل اللقب) في ربع النهائي، مما رفع سقف الطموحات لدى الشارع السكندري الذي لا يقبل بغير الفوز الليلة للعبور نحو الحلم الأفريقي الكبير.

المنتخب الوطني الاسكندرية أمم إفريقيا

