إحالة أوراق المتهم بهتك عرض طفلة ومحاولة فقء عينيها في الشرقية إلى المفتي

هيئة محكمة العاشر
هيئة محكمة العاشر من رمضان،فيتو
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة العاشر من رمضان، إحالة أوراق المتهم في قضية التعدي على طفلة بدائرة مركز بلبيس إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، من عدمه وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

"تتجوزها إزاي؟ دي طفلة"، طلب صادم من متهم بهتك عرض طفلة ومحاولة فقء عينيها في الشرقية

استعراض هيئة المحكمة لأدلة الثبوت وسماع مرافعات النيابة العامة

وجاء قرار الإحالة عقب استعراض هيئة المحكمة لأدلة الثبوت وسماع مرافعات النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لما نُسب إليه من اتهامات جسيمة هزت الرأي العام، مؤكدة توافر أركان الجريمة وثبوتها في حقه وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة ليوم 16 ديسمبر الماضي، حين قررت النيابة إحالة المتهم محمد ت. س. ح، 24 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها شيماء إ، 11 عامًا، والتعدي عليها داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة القسم، ومحاولة فقء عينيها لإخفاء هويته.

أقوال والدة المجني عليها

وأفادت والدة المجني عليها، في أقوالها أمام جهات التحقيق، بأن ابنتها أخبرتها بتعرضها للاستدراج أثناء سيرها بالطريق العام لشراء متطلبات المنزل، حيث قام المتهم بجذبها عنوة والتعدي عليها بالضرب، قبل أن يتركها عقب استغاثتها المتكررة، والتي انتبه لها أحد الأهالي وتدخل لإنقاذها.

