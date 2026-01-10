9 بطاقات حمراء في أمم أفريقيا، وهذا المنتخب بالصدارة

18 حجم الخط

شهدت النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب حصيلة قياسية ومقلقة من البطاقات الحمراء، حيث ارتفع العدد إلى 9 حالات طرد حتى الآن، وذلك قبيل إسدال الستار على منافسات الدور ربع النهائي اليوم.

​مالي.. "العلامة الكاملة" في البطاقات الحمراء

​استحوذ المنتخب المالي على نصيب الأسد من هذه العقوبات، حيث نال لاعبوه ثُلث البطاقات الحمراء في البطولة (3 بطاقات من أصل 9)، مما وضع "النسور" في صدارة القائمة، حيث جاءت البطاقات كالتالي..

​إيف بيسوما: قائد الفريق ونجم الوسط، كان آخر المنضمين للقائمة بعد طرده أمس أمام السنغال في طنجة نتيجة حصوله على إنذارين قبل نهاية الشوط الأول.

​ويو كوليبالي: المدافع الذي تعرض للطرد في مواجهة تونس المثيرة ضمن دور الـ16.

​أمادو حيدرا: لاعب الوسط الذي نال البطاقة الحمراء في دور المجموعات أمام جزر القمر.

​نجوم في "فخ" الطرد

​لم تقتصر البطاقات على لاعبي مالي فقط، بل طالت أسماءً رنانة في القارة السمراء، حيث توزعت البطاقات الست الأخرى على منتخبات مختلفة:

خاليدو كوليبالي (السنغال): نجم دفاع الهلال السعودي وأبرز الغائبين عن "أسود التيرانجا" بسبب الطرد.

محمد هاني (مصر): الذي تلقى البطاقة الحمراء في مشوار "الفراعنة".

​باسيليو ندونج (غينيا الاستوائية): صاحب الرقم المسجل كـ "أول مطرود" في هذه النسخة.

​نجوم آخرون: ضمت القائمة أيضًا جمال سالم (أوغندا)، صلاح عادل (السودان)، وكينجس كانجوا (زامبيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.