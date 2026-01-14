الاحتلال الإسرائيلي: قدمنا إلى الوسطاء معلومات عن مكان تواجد رفات آخر رهينة

18 حجم الخط

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم، قدمنا معلومات إلى الوسطاء عن مكان تواجد رفات آخر محتجز في غزة، ونأمل أن تتحول فورا إلى عملية ميدانية لاستخراجه وتسليمه.

نتنياهو يطالب حماس الالتزام بإعادة رفات الرهينة الأخير

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الإعلان عن لجنة التكنوقراط الفلسطينية لن يؤثر على جهود إعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي من قطاع غزة

وطالب نتنياهو من حركة حماس، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عقب الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بيان الفصائل والقوى الفلسطينية الصادر من القاهرة

وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية، قد أعلنت في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بيان الفصائل والقوى الفلسطينية، أن الاجتماع يأتي استكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بهدف دفع تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومعالجة التداعيات الإنسانية للحرب على قطاع غزة، إلى جانب توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة.

وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية، تقديرها للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله.

أيضا أعلن المجتمعون فى القاهرة، دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.

الفصائل والقوى الفلسطينية توجه الشكر إلى مصر والوسطاء

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية، مجلس السلام بالتنسيق مع الوسطاء، إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي، بما يسهم في استعادة الهدوء وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد المجتمعون، على أهمية مواصلة الجهود لتوحيد المواقف الفلسطينية وتجاوز المرحلة الراهنة، وصولا إلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والانتهاكات بحق المقدسات الدينية في القدس، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

واختتم بيان الفصائل والقوى الفلسطينية، بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية والوسطاء على جهودهم المتواصلة دعما للقضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.