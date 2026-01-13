تايمز: توقعات بانضمام رئيس وزراء بريطانيا إلى مجلس إدارة غزة

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد يفكر في قبول عرض للانضمام إلى مجلس إدارة غزة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مشاركة سياسية غير تقليدية في الشؤون الإقليمية للقطاع.

عرض رسمي لدور قيادي محتمل لـ ستارمر في إدارة غزة

وقالت الصحيفة إن العرض المقدم لستارمر يأتي في إطار محاولات تعزيز الخبرة الإدارية والسياسية في قطاع غزة، الذي يواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مع التركيز على إعادة بناء المؤسسات المحلية وتحسين الأداء الإداري.

خيارات ستارمر وردود الفعل الدولية

وأضاف التقرير أن ستارمر لم يعلن بعد موقفه النهائي، بينما يراقب محللون دوليون هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على تحولات دبلوماسية محتملة، قد تؤثر على العلاقة بين بريطانيا والمنطقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية القائمة.

انضمام شخصية بريطانية بارزة مثل ستارمر إلى مجلس إدارة غزة قد يعطي إشارات سياسية ودبلوماسية قوية، سواء فيما يتعلق بدعم المؤسسات المحلية أو التأثير في مسارات السلام والتنمية في القطاع.

بشارة بحبح يفيد بإعلان ترامب عن مجلس السلام لإدارة غزة

في وقت سابق، كشف بشارة بحبح، رئيس رئيس لجنة "العرب الأمريكيين من أجل السلام"، عن معلومات تفيد بنية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان مجلس السلام المشرف على إدارة قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بمشاركة مصر وقطر.

وقال بشارة بحبح، الذي تستعين به أمريكا فى الوساطة بقطاع غزة، إنه عقب إعلان ترامب عن مجلس السلام، يليه بأيام قليلة تشكيل لجنة تكتوقراط فلسطينية فى اجتماعات تستضيفها القاهرة.

وأوضح بشار بحبح، أن مجلس السلام المسئول عن إدارة قطاع غزة، ستشارك فيه دول عدة، بينها عربيًا مصر وقطر والإمارات، وأن أسماء لجنة التكنوقراط لاقت اعتراضًا من الجانب الإسرائيلي، تم التوافق بشأنها خلال زيارتَي المرشح لمنصب مدير مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف إلى تل أبيب ورام الله، نهاية الأسبوع الماضى.

