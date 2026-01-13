وفد حماس يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين حول اتفاق غزة

18 حجم الخط

أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة.

وفد من حماس يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين حول اتفاق غزة

وقالت حركة حماس في بيانها: إن وفد الحركة يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق المرحلة الأولى بما فيها فتح معبر رفح من الاتجاهين.

وأضافت الحركة، أن الوفد سيبحث تسريع الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك تشكيل لجنة التكنوقراط واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن حركة حماس تستعد لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي خلال الشهر الجاري، في خطوة من شأنها أن تحدد قيادة التنظيم للفترة القادمة بعد استشهاد يحيى السنوار.

الحية ومشعل أبرز المرشحين لقيادة المكتب السياسي لحركة حماس

وقال المصدران، إن الأسماء الأبرز لخلافة يحيى السنوار هي خليل الحية وخالد مشعل، اللذين يعتبران الأكثر حظًا للفوز بالمنصب.

وأوضحا، أن القرار النهائي سيعتمد على التوافق الداخلي داخل حركة حماس، مع مراعاة التوازنات السياسية والإقليمية التي تؤثر على دور الحركة في قطاع غزة والمنطقة.

انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي لحركة حماس هذا الشهر

وأشارت رويترز، إلى أن حماس تعتزم إجراء الانتخابات لهذا المنصب خلال الشهر الحالي، في إطار ترتيبات داخلية لتجديد القيادة، بما يضمن استمرار عمل الحركة في إدارة الشؤون السياسية والأمنية في غزة، ومتابعة ملفاتها الإقليمية والدولية.

